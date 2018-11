DELFI BUDAPESTIS | Orban: kui mängime nii edasi, võime veel palju korda saata

"See oli mu karjääri parim mäng. Olen väga õnnelik ja uhke, et sain meeskonda väravaga aidata. Domineerisime 90 minutit ja võitsime teenitult. Oleme viimastes mängudes mõningaid vigu teinud, eriti eelmises Eesti mängus, aga õppisime neist. Täna tegime väga head tööd, eriti meeskonnana, ning ühte hoidmine ongi võti, kaitse ja rünnak toimisid hästi. Sellise mentaliteediga võime veel korda saata palju asju," rääkis Orban pärast 2:0 võitu Ungari ajakirjanikele inglise keeles.

Saksamaal sündinud 26-aastasel Orbanil on ungarlasest isa ja poolatarist ema. Teoreetiliselt võinuks ta mängida kõigi kolme koondise eest. Saksamaa U21 meeskonnas ongi ta kirja saanud kaks kohtumist. Ungari eest oli see tal eile kolmas mäng ja esimene värav. Nüüd on valik tehtud ja taganemisteed enam pole.