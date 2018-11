DELFI BUDAPESTIS | Mihkel Aksalu: teine värav oli minu viga, kui te seda soovite

Kas tõsiasi, et kaotuse korral langeme madalamasse divisjoni, pani meeskonnale suurema surve peale? Tihti me selliseid ellujäämismänge ju ei mängi.

Surve kui selline oli sama suur nagu igas mängus. Lähme igat mängu võitma ja üritame teha kõik, et head tulemust saada. Lihtsalt vastasmeeskond mängib ka meile vastu. Täna olid nad kiiremad ja paremad kui Eestis.

Mida sa ütleksid ungarlaste kõrgete presside kohta, mis ka sind paarile valesöödule sundisid? Suutsid nad meid sellega üllatada?

Teadsime, et nad noolivad seda, kui me tagant alustame ja väravavahile tagasi söödame. See oli teada, et nende neli-viis ründavamat mängijat survestavad meie kaitseliini ja väravavahti. See polnud üllatus. Nii tekib olukord, kui meil on vaja see üle mängida. Kui kõik ei mõtle samamoodi, tekib viiteid ja otsimisi ning olukordi ei lahendata selliselt nagu vaja. See pani mängule oma pitseri ja muutis meid kaitseliinina närviliseks. Me ei suutnud palli piisavalt hoida, et lasta ründavatel mängijatel puhata ja nad ülespoole viia.

Kas kokkuvõttes võib öelda, et üle oma varju ei saagi hüpata?

Saab ikka. Jalgpallis on kõik võimalik. Iga mäng algab null-nullst. Oleme ajaloos näinud küll ja küll mänge, kus on üle varju hüpatud. Täna meil see ei õnnestunud.