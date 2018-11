DELFI BUDAPESTIS | Martin Reim kindlast kaotusest: üle oma varju ei hüppa

"Kindlasti polnud see kõigil ideaalne mäng, aga paljud mängisid ka oma võimete piiril. Üle oma varju ei hüppa. Loomulikult oli palju praaki palliga, aga see on täiesti loomulik, kui pead tegema palju tööd ilma pallita. Ei olnud täna sellise kvaliteediga mängijaid, kes suudaks surve alt välja tulla ja neid olukordi rünnakul ehitada," nentis Reim Budapestis Eesti ajakirjanikele aru andes.

"Alustasime mängu hästi ja meil oli oma võimalus, aga vastane lõi enne ära. Tasapisi läks initsiatiiv üle Ungari kätte. Mei ei saanud üks-üks olukordades tempoga hakkama. Pidime üksteist julgestama, vajusime ainult allapoole. Tänu sellele oli meil raske surve alt välja tulekuks häid lahendusi leida."

"Midagi ei ole teha. Ungaril olid ka osad mehed puudu, aga meid mõjutavad puudujad tunduvalt rohkem," kahetses Reim, et Ragnar Klavan, Karol Mets ja Mattias Käit just praegu vigastuste küüsi on sattunud. "Poistele ei ole midagi ette heita, nad panevad nii, kuidas jõudu ja oskusi on. Aga võistkonnana jäime alla. Selist kvaliteeti meil vastu panna ei olnud."

Reimi sõnul tuleb vahe sisse sellest, et Ungari tippliigade mehed nagu Adam Szalai (Hoffenheim), Tamasz Kadar (Kiievi Dinamo), Willi Orban (Leipzig), Adam Nagy (Bologna) ja Dominik Nagy (Varssavi Legia) on kõrge tempoga harjunud, meil aga oli see nii mõnelegi mehele aasta raskeim mäng. "Meilgi on paljud mehed sarnaseid mänge mänginud ja teavad, kuidas need tempod ja asjad sellisel tasemel on, aga kui neid kuu või kahe tagant mängid, siis ei ole see kontides," lausus Reim.

Reim tuli veelkord tagasi eilsel pressikonverentsil tõstatatud teema juurde, mis puudutas U19 koondise peatreeneri Argo Arbeiteri kriitikat noorte vähese kaasamise kohta Rahvuste liiga mängudes.