DELFI BUDAPESTIS | Konstantin Vassiljev: löönuks me ise esimese värava, võinuks kõik teisiti minna

Vassiljev pidas silmas nurgalööki, mille tema sooritas ja millest Madis Vihmann pallile pea vahele sai, kuid mille Ungari väravavaht enda ette tõrjus. Siim Luts lootis veel tagasi põrkunud pallile järgi libistada, kuid Denes Dibusz sai varem jaole.

"Esimene faktor on see, et nemad lõid esimesena, kuigi oleksime pidanud meie. Kahju. Sada protsenti sarnane olukord ja kolme minuti pärast. See mõjutas mängu nii, et kodumeeskond tundis end natuke mugavamalt. Kui me löönuks ise esimese värava, võinuks täiesti teistsugune mäng tulla ja me räägiksime praegu hoopis teise tujuga," nentis Vassiljev.

"Nende mäng sujus paremini kui meil. Me hakkasime kahjuks pikka palli mängima, mis meie ründemängu ehitamisele kaasa ei aidanud. Siiski on üks-null seis selline, kus võib kõike juhtuda. Mihkel [Aksalu] tegi teise poolaja alguses suurepärase tõrje, aga siis ehitasime endale teise värava, pärast mida oli juba väga raske tagasi tulla."

Vassiljevi sõnul polnud ungarlaste kõrge pressing Eesti jaoks üllatus, kuid vasturohtu sellele ei leitud. "See ei olnud üllatus. Ootasime seda, aga ei suutnud õigeid käike leida. Pidime palju pikemalt mängima nurka ja äärde, et väljakut pikendada, aga jäime pärast palli võitmist kohe surve alla," jätkas ta.

"Ei saa öelda, et Ungari väga palju momente oleks löönud, aga meie enda vigadest need paljuski tulid. Kokkuvõtteks võib öelda, et Ungari oli konkreetsem ja tugevam."