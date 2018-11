DELFI BUDAPESTIS | Eesti koondise esiründajat ootavad klubikarjääris uued väljakutsed

27-aastase Anieri leping Soome meistriliiga hooaja kaheksandana lõpetanud FC Lahtiga saab otsa novembri lõpus. Suusalinna meeskonnas sai pooleteise aastaga mängitud 45 kohtumises ja löödud 11 väravat. Huvi lepingut pikendada Anieril ei ole.

"Nii palju võin öelda, et sinna ma ei jää, kuigi nautisin seal mängimist väga - kodu lähedal, uus riik, kuus kogemus. Soovin neile tulevikuks palju edu!" rääkis Anier, kes on poole kuu pärast jälle vaba mees ja pakkumistele avatud.

Küsimusele, kas järgmise sihtkoha osas valitseb täielik teadmatus või ta miskit juba aimab, vastas Anier: "Võin öelda, et mõlemat. Nii teadmatus kui ka miskit aiman. Võtan hetkel väga rahulikult. Keksendun nendele kahele koondisemängule ja vaatan, mis saab. See kõik käib tööga kaasas. Olen juba piisavalt kogenud ja erinevates riikides mänginud. Vaatan, mis võimalused tulevad ja valin nende vahel. Vaatan, mis on mulle kasulikum - mis liiga, meeskond või mängustiil."

Henri Anieri klubikarjäär Eestis: FC Flora, Valga Warrior

Itaalias: Sampdoria

Norras: Stavangeri Viking, Fredrikstad

Šotimaal: Motherwell, Dundee United, Hibernian, Inverness

Saksamaal: Aue Erzgebirge

Rootsis: Kalmar FF

Soomes: FC Lahti

Lahtist lahkumise peamise põhjusena nimetas Anier kunstmurul mängimist. "Minu lihastele pole see enam kõige parem," sõnas ta.