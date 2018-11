DELFI ATEENAS | Rauno Sappinen: selle emotsiooni peale võiks midagi ilusat ehitada

"Väga raske mäng. Me ei saa Kreekaga võõrsil mängides öelda, et hakkame palli lükkama ja domineerima. Pidime siia mängu kaitsest lähtuvalt tulema. Teadsime ka seda, et meil mingid momendid kinldasti tekivad. Väravaolukorras ma kahjuks ise pallini ei jõudnud, aga suutsin kaitsjat nii palju segada, et ta lõi palli oma väravasse," kirjeldas Sappinen olukorda, kus teda takistada püüdnud Vasilis Lampropoulus 44. minutil omavärava lõi.

"75. minutist alates tundsin, et jalad enam nii värsked ei ole, aga pingutasin lõpuni," lisas ka kõvasti kaitsetööd tegema pidanud ründaja.

Küsimusele, kui magus on võita esimest korda ajaloos Euroopa meistrit, vastas Sappinen: "Kui nii mõelda, siis kindlasti väga magus, aga 2004. aastast on väga palju möödas."

Rahvuste liiga tabeliseisu tänane võit meil ei parandanud. 2. alagrupi viimasest kohast ja D-liigast välja langemisest pole pääsu, kuid seda teadsime me juba pärast neljapäevast 0:2 kaotust Ungarile. "Turniiriga kindlasti rahule ei saa jääda. Tabel ei valeta, välja me kukkusime. Aga võiduga on alati hea lõpetada. Ehk suudame sellele emotsioonile midagi ilusat peale ehitada," lootis Sappinen.