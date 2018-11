DELFI ATEENAS | Martin Reim ütles välja oma jõulusoovi ja teatas, mille peale homme mängitakse

"See on asi, mis peab mängijate seest ise tulema. Tegelikult on mängus veel väga palju - meie enda au! Koondis ei ole see koht, kus peaks kedagi motiveerima," rääkis Reim Ateena olümpiastaadioni pressikonverentsisaalis. "See on koht, kus iga mängija saab ennast tõestada ja näidata. Meil on rida mängijaid, kes on kõva häälega välja öelnud, et nad otisvad uut klubi. Ma ei leia, et oleks paremat motivatsiooni, et tõstada: ma saan sellisel tasemel hakkama."

Reim kinnitas, et muudatusi neljapäevase Ungari mänguga võrreldes algkoosseisus kindlasti tuleb, kuid täpsemaid kaarte avada ei tahtnud.

"Meil ei ole küll otseselt millegi nimel võidelda. Koht tabelis on kindel ja teada, et me D-liigasse langeme. Teisest küljest on meie soov viimane mäng väärikalt ära pidada ja anda Kreekale kõva lahing. Läheme kindlasti väljakule mõtetega, kuidas see mäng võita," sõnas ta. "Vahetusi kindlasti tuleb, aga milliseid täpselt, ei tahaks praegu välja hõigata. Meil on täna alles esimene treening pärast viimast mängu, kus me saame mängijatest ülevaate."

Treeneri käekirja on põhjalikult analüüsitud

Kreeka koondis mängib homme alles teist kohtumist oma uue peatreeneri Angelos Anastasiadise juhendamisel. Reimi sõnul ta meeskonna üldist väljanägemist ja stiili kardinaalselt muutnud pole.

"Kindlasti tekib iga treeneriga mingisugune uus hingamine ning mängijatel on vaja end rohkem tõestada ja näidata. Suures pildis on Kreeka ikka sarnane sellele, nagu nad ikka on olnud. Erinevused tulevad sisse mõnede üksikute mängijate pealt, kes varem pole koondises olnud. Mingid ülesanded võivad olla teised, aga kindlasti väga teistsugune võistkond ei ole," rääkis Reim.