DELFI ATEENAS | Martin Reim: me ei tulnud siia mängupilti taga ajama, teadsime oma võimeid

"Palsam meie haavadele. See annab usku ja teadmist, et on võimalik võita ka selliseid mänge, mis ei ole sõprusmängud, aga selleks tuleb roppu moodi tööd teha. Kergelt ei tule midagi," lausus Reim Ateena olümpiastaadionil Eesti ajakirjanikele. "Kindlasti on selle pealt hea minna uude aastasse positiivselt. Suurt eesmärki, milleks oli C-liigasse püsima jäämine, me ei täitnud, aga palju parem on aasta võiduga lõpetada kui järjekordse kaotusega."

Reimi sõnul ei olnudki tänase õhtu eesmärk ilusat jalgpalli mängida, vaid eelkõige Kreeka tugevusi neutraliseerida.

"Me ei tulnud siia mängupilti taga ajama. Teadsime, millised on meie võimalused. Kui mängupilti taga ajada ja erinevate soovidega kaasa minna, siis tihtipeale tulemust ei saa. Kui reaalselt kahe jalaga maa peal olla, on šansid suuremad. Teadsime, et tuleb kõva töö kaitses ja mõned momendid me ikka saame," ütles ta, lisades, et edu aluseks oli eelõige viiemeheline kaitseliin, mis aitas hullema üle elada ka aasta tagasi MM-valikmängus.

"Kõige ohtlikuma relva, milleks on väga teravad tsenderdused värava ette, suutsime Kreekal enamus ajast eemale hoida. See oli üks asi, miks täna viiest kaitseliini vaja kläks. Teiseks oli meil olemas kolm täiesti normaalses vormis keskkaitsjat. Aasta tagasi olime siin samuti viiese liiniga mänginud ja tegelikult töötas see juba siis. Olnuks rumal seda mitte uuesti kasutada. Me ei teadnud, et see väljak nii raske on. Kreeklaste liikumine oli samuti tavapärasest raskem. Eks ta suur kangutamine oli, aga tugevate vastu tulebki võõrsil kaitsest lähtuvalt mängida, kui sa vähegi punkte tahad. Me ei ole hetkel nii tugevad, et minna hurraaga peale. Kreekas tuleb teha Kreekat."