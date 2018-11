DELFI ATEENAS | Kreeka uus peatreener ei tea Eestist palju: õpin veel alles enda meeskonda tundma

"Eesti koondis pole mulle väga tuttav. Olen siin olnud vaid paar päeva ja üritanud esimeses järgus enda tiimi tundma õppida. Meile jääb kahe mängu vahele vaid kaks päeva, et Eesti mängu analüüsida. Usun, et küllap ma välja mõtlen, kuidas Eesti vastu astuda," rääkis Anastasiadis Ateena olümpiastaadionil toimunud pressikonverentsi.

Anastasiadis sai Kreeka juhendajana tuleristsed neljapäevases mängus Soome vastu, mis võideti 1:0. Kuna aga võõrsil saadi Soomelt 0:2 kaotus, pole kreeklastel võimalik enam Rahvuste liiga C-divisjoni 2. alagrupi esikoha ja EM-finaalturniiri pileti eest võidelda. Küll aga peavad nad kinni hoidma teisest kohast, et saada 2. detsembril toimuvaks EM-valikturniiri alagruppide loosimiseks parem asetus.

"Lähme igale mängule peale motiveeritult ja eesmärgiga see võita. Tean, et see meeskond tahab seda. Kõige tähtsam on lõpetada alagrupp teisena, et meil oleksid eelseisvaks valikturniiriks paremad võimalused," sõnas Anastasiadis.

Neljapäevase Soome mänguga võrreldes tuleb peatreeneri sõnul kõvasti parandada ründeefektiivsust. "Ma jäin rahule mängijate pingutusega, et nad läksid väljakule ja andsid endast sada protsenti. Olen rahul ka kaitsemänguga ja sellega, et me suutsime palli hoida. Kahjuks ei kasutanud me neid asju ära ründemängus. Meil pole palju aega uueks mänguks valmistuda, aga kindel on see, et mängijad peavad looma rohkem väravavõimalusi," ütles ta.

Anastasiadis vihjas, et võib homses algkoosseisus teha mitmeid muudatusi ja anda võimalusi noorematele meestele. "Üritan anda võimalusele uutele mängijatele, et nad saaksid näidata, miks nad väärivad oma kohta koondises," lisas ta.