DELFI ATEENAS | Kreeka peatreener: sellisele kaotusele ei saa olla mingeid vabandusi

Kaotus tähendas Kreekale ühtlasi, et Rahvuste liiga C-liiga 2. alagrupi lõpetab 2004. aasta Euroopa meister kolmandal kohal. Teise koha hõivas kodus alagrupivõitjat Soomet 2:0 löönud Ungari. Eesti neljas koht oli kivisse raiutud juba enne viimast mängu.

"See on meie jaoks väga halb tulemus. See on kaotus, mida me ei oodanud. Sellisele tulemusele ei saa olla mingeid vabandusi. Olen mängijatega muidu rahul, aga tulemus on meie jaoks väga paha," ütles ta.

"Mul on oma mängijatesse usku ja me leiame veel lahenduse. See on valus kaotus, me jäime ilma alagrupi teisest kohast ja tulemus oli väga kole. Ma mõtlen siiski positiivselt ja usun, et negatiivsest tulemusest võib sündida palju head. See kaotus valmistab meile tuska, aga sellisest esitusest on võimalik positiivseid järeldusi teha," lisas alles teist mängu koondise tüüri juures olnud 65-aastane kreeklane.