DELFI ATEENAS | Ken Kallaste: valiktsükliga rahule ei saa jääda, aga vähemalt ilus lõpp

"Meeskonnal oli mõnus töötahe. Teadsime, mida tegema peame. Saime selle värava kätte, mida noolisime. Teadsime, et neil on madalate pallidega raskusi ja saatsime terava tsenderduse värava ette. Õnneks Sapi (Rauno Sappinen - toim) läks lõpuni välja ja kaitsja toppis endale. Pärast vajusime juba kompaktselt alla. Vahed olid väiksemad ja jõudsime kiiremini meestele peale. Viimased 20 minutit oli korralik surve peal, aga pidasime vastu ja taga null!" teatas Kallaste rahulolevalt.

"Treenerile au ja kiitus, valis õige taktika. Parem sellise mänguga võita kui minna 4-4-2-ga ilusat mängu tegema, aga ikka kaotusega ära tulla. Võõrsil Kreekat võita ei ole just kõige lihtsam. Meeskond on rahul. Siit on hea minna paljudel poistel puhkusele ja ülejäänudel tagasi klubide juurde."

Kogu Rahvuste liiga tsüklit kokku võttes ütles Kallaste: "Meil oli päris palju 0:1 kaotusi, kus püsisime mängus, aga varajane värav või mingi muu eksimus sundis meid rohkem ründama, mis pole meie suurim pluss selles valiktsüklis olnud, välja arvatud kodumäng Ungariga (3:3 - toim). Valiktsükliga rahul ei saa olla, aga vähemalt ilus lõpp."

Kallaste kiitis postide vahel seisnud Sergei Lepmetsa, saates ka tervitused Levadia väravavahtide treenerile Sergei Pareikole. "Pareiko on kindlasti rahul. Sergei tegi ilusaid tõrjeid ja tassis meid lõpus päris mitu korda välja. Super töö!"