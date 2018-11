DELFI ATEENAS | Eeldatavad algkoosseisud: Kreeka kaptenil täitub suur juubel. Kui julgelt eksperimenteerib Reim?

Siin on Reimil valikut kõvasti rohkem. Kuigi kaitsva poolikuna oleks võtta ka selles tsüklis vaid kaks minutit Soome vastu mängida saanud Marek Kaljumäe, siis ilmselt ei hakka ta Ungari vastu mänginud paari Ilja Antonov - Aleksandr Dmitrijev lõhkuma. Tõenäoliselt tuleb muudatusi järgmises kolmikus Siim Luts - Konstantin Vassiljev - Henrik Ojamaa. Oma võimalust vääriks viimases kolmes mängus pingil istunud Brent Lepistu, kelle viimane koondisemäng jääb juunikuusse, mil Eesti kaotas 0:1 Lätile. Valikmängudes polegi 25-aastast keskpoolkaitsjat kunagi katsetatud. Äkki nüüd? Kui see eksperiment luhta läheb, võib pingilt alati Konstantin Vassiljevi tagasi tuua.

Nüüd ääred. Kas Reim vahetab välja ainult Lutsu, ainult Ojamaa või mõlemad? Või mitte kumbagi? Väga raske ennustada. Kui vaadata, milliseid mängijaid koosseisust veel võtta oleks, siis ehk Ats Purje paremale äärele. 12. oktoobril kodumängus Soome vastu suutis ta viimaseks 71. minutil sekkudes tuua ründetegvusse pisut elevust. Ehk õnnestub nüüdki?

Ründaja

Väga raske on taaskord Reimi pähe näha. Valikuid on kolm: mõlemas Ungari mängus algrivistuses alustanud Henri Anier, Sergei Zenjov või Rauno Sappinen. Neist viimane on selles tsüklis platsil käinud vaid ühes Soome mängus. Pakume, et Sappinen võtab sisse koha tipuründes ja Zenjov vasakul äärel. Vahetusmeestena oleks sel juhul teisel poolajal võtta Anier ja Ojamaa. Pingil on ka Sander Puri, kes võib mängida nii keskpoolkaitses kui ka äärtel.

Kreeka algkoosseis kohaliku ajakirjaniku hinnangul: asetus nagu meilgi 4-2-3-1: Alexandros Paschalakis (PAOK); Vasilis Torosidis (Olympiakos), Sokratis Papastathopoulos (Londoni Arsenal), Dimitris Siovas (Leganes), Dimitris Giannoulis (Atromitos); Andreas Samaris (Benfica), Zeca (FC Copenhagen); Tasos Bakasetas (Ateena AEK), Kostas Fortounis (Olympiakos), Dimitris Pelkas (PAOK); Efthymis Koulouris (Atromitos).

Kapten Torosidisel, kes tegi debüüdi 2008. aasta EM-valikmängus Türgi vastu, täitub platsile pääsedes 100. koondisemäng.

Kohtumine Ateena olümpiastaadionil algab kell 21.45. Delfi toob mängu käigu lugejateni otseblogis.