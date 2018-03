DELFI ARMEENIAS | Mattias Käit: pärast koondisepausi kavatsen klubi peatreeneriga rääkida

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit sooviks oma klubi Ross County juures rohkem mänguaega saada.

Kui jaanuarikuu viimasel päeval Šoti kõrgliigasse Ross Countysse siirdunud Käit sai esimestes kohtumistes korralikult mänguaega, siis viimases kahes matšis on eestlane paraku jäänud pingile.

"Viimases kahes mängus ma mänginud ei ole," rääkis Käit. "Esimesest puudusin peapõrutuse tõttu, teisest aga jäin lihtsalt kõrvale - põhjuseid ma ei tea. Kui koondisepausilt naasen, tuleb mul peatreeneriga rääkida."

Samal ajal tõdes noor eestlane, et ta ei saa põhimeeskonnaga ka kõiki treeninguid kaasa teha. "Põhitiim teeb trenne kunstmurul, aga mina ei saa sellel kattel vana seljavigastuse tõttu mitut trenni nädalas teha. Seetõttu palusin ise, et saaksin natuke ka duubelmeeskonnaga olla."

Kõigest hoolimata tõdes Käit, et Šotimaal talle väga meeldib. "Läksin küll üleminekuakna viimasel päeval, aga kõik mängijad, treenerid ja staff on väga sõbralikud. Trennitase võrreldes Fulhami põhitiimiga ei ole küll ehk nii professionaalne ja hea, aga liigatase on kindlasti parem kui Inglismaa U23-s. Endale väga meeldib."

Rääkinud olen, aga tulevikuplaanidest või taktikast ei ole vestelnud. Pärast seda, kui peavigastusest trenni naasin, siis ta oli õnnelik, tegin kõik kaasa. Mis muutuma hakkab, seda näeme pärast koondisepausi, kas ta nüüd jätabki mu välja või oli see taktikaline lüke, seda ei oska praegu öelda.