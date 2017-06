Cork City peatreener: Levadial on neli-viis väga head mängijat

FC Levadia homse Euroopa liiga vastase Cork City peatreener John Caulfield sõnas mängu eel, et ootab rasket mängu, kuna Eesti kõrgliiga tase ja intensiivsus peaksid olema küllaltki võrdsed Corki ja Iirimaa meistrisarjaga.

"Mõistagi oleme Levadia kohta oma kodutöö ära teinud. Nad on liigas teisel kohal ja neil on neli-viis väga tugevat mängijat. [Joao] Morelli, Middlesbrough'st laenul olev brasiillane, on nende mängujuht. Nende kapten, kesktormaja [Rimo] Hunt on Eesti koondislane ja lööb palju väravaid. Nad on rünnakul kiired, väga sirgjoonelise stiiliga ja viivad palli tihti karistusalasse. Paremäär [Pavel] Marin on samuti Eesti koondises. Nad löövad palju väravaid - 17 liigamängus 48 tükki - ja nad pole tänavu veel kordagi kaotanud," teadis Caulfield.

"Minu meelest on nad selline meeskond, kes oleks meie liigas esinelikus. Siinsete tippmängude intensiivsus on meie liiga omaga väga sarnane."

Samas tõdes Caulfield, et nemadki on heas hoos. "Meie vaatevinklist oleme suurepärases vormis. Meil oli fenomenaalne hooaja esimene pool ja oleme ka teist poolt hästi alustanud. Tunneme, et kui suudame oma hoogu jätkata, võime ka siit hea tulemuse kaasa võtta. Tahaksime kindlasti võõrsil värava lüüa, sest Euroopas on see ülioluline."

Caulfieldil jagus sõnu ka mängu võõrustava Pärnu Rannastaadioni suhtes. "Väljak on tuultele väga avatud, mistõttu on olud pisut teistsugused kui need, millega me Iirimaal harjunud oleme. Usun, et see mõjutab mängu. Samal ajal oleme enesekindlad ja usume, et suudame siit hea tulemusega naasta."

Kohtumine FC Levadia ja Cork City vahel algab neljapäeval kell 18.30 Pärnu Rannastaadionil. Mängu kannab üle Delfi TV, kohtumist kommenteerivad Andres Vaher ja Marko Lelov.