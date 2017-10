Bosnia vutifänne tuleb õhtul staadionile oodatust palju vähem

Tänaõhtusele Eesti - Bosnia MM-valikmängule on oodata vaid ligi 400 Bosnia fänni, mitte üle tuhande, nagu varem kuulutati.

Bosnia ja Hertsegoviina jalgpalliliit tellis esialgu Eestilt tänasele MM-valikmängule Lilleküla staadionil 1200 piletit. Tegelikkuses on külalisfänne tribüünile tulemas kolm korda vähem.

"Paar päeva tagasi teatasid bosnialased, et tellitud piletitest kasutatakse 400," ütles Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht.

Sellest hoolimata on Eesti politsei ja staadioni turvateenistuse jaoks tegemist tavalisest kõrgema riskiga mänguga.

"Kindlasti on tegemist turvalisuse koha pealt tavapärasest suuremat eeltööd nõudva mänguga, sest kohal on märkimisväärne hulk häälekaid ja organiseerunud vastasfänne," märkis Uiboleht. "Politsei ja turvateenistus on koos jalgpalliliiduga eelnevalt koos istunud ja kaardistanud riskid ning vastavalt sellele valmistutakse."

Kokku prognoositakse tänaseks mänguks senist piletimüüki arvestades 6000 pealtvaatajat.

Eesti koondise aasta viimane kodumäng algab A. Le Coq Arenal kell 21.45. Staadion avatakse publikule kaks tundi varem, areeni kõrval asuv festivaliala kell 19.

Fännirühmitus Jalgpallihaigla tegi kaasmaalastele tänaõhtuseks mänguks üleskutse, kus märgiti, et Eesti peab suutma üle laulda 1300-pealise Bosnia fänniarmee. "On tõsine oht, et kui me seda vähegi lubame, teevad bosnialased Lilleküla jalgpallistaadionist 90 minutiks oma kodustaadioni. Kuid meid tuleb staadionile kordi rohkem kui külalisi. Kui kunagi end vabaks laulnud rahvas ka jalgpallitribüünil üheskoos laulu üles võtab, võime Bosnia fännidele siiski koha kätte näidata," seisab ühenduse avalduses.