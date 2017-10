Bosnia peatreener: usun, et Eesti jalgpallikoondis jõuab peagi mõnele suurturniirile

Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallikoondise peatreener Mehmed Baždarević sõnas enne homset MM-valikmängu Eestiga, et usub Eesti võimalustesse lähitulevikus mõnele suurvõistlusele jõuda.

Bosnia edasipääsušansid said möödunud nädalavahetusel valusa lõpu, kui põnevas mängus jäädi kodus tulemusega 3:4 alla Belgiale. Baždarevići sõnul see homset mängu aga liialt ei mõjuta.

"Kummalgi tiimil pole edasipääsuvõimalusi, aga tuletan meelde, et see on ikkagi valikmäng. Usun, et mõlemad meeskonnad on kohtumiseks hästi valmis."

Eestilt ootab Bosnia peatreener homme korralikku esitust - võrreldes eelmise omavahelise kohtumisega eelmisel aastal on meeskond omajagu arenenud.

"Nagu teate, on Eesti tiim viimastel aastatel edasi arenenud ja viimasel aastal on see veelgi kiirenenud. Arvan, et homses mängus võime Eesti poolt näha nii mõndagi asja, mida tuleviku tarbeks katsetatakse."

Baždarević tegi Eesti suunas ka julge avalduse. "Igatahes soovin teile kõike head. Usun, et näeme teid tulevikus mõnel suurvõistlustel."