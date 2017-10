Bosnia ja Hertsegoviina fännid toovad tõenäoliselt Eesti Jalgpalli Liidule kopsaka trahvi

Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina MM-valikmäng tuli matši 12. minutil mõneks minutiks katkestada, kui külalisfännid loopisid väljakule hulgaliselt rakette. Tõenäoliselt ootab nüüd trahv mõlema riigi alaliite.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas kohtumise poolajal ETV stuudios, et olukorra eest oli vastutav külaliste suurim ultragrupeering, mis tegutseb väljaspool Bosnia ja Hertsegoviinat.

Pürotehnikat oli avastatud juba fännide staadionile suundumisel, kuid kõike keelatut ei suudetud siiski avastada. Oma aktsiooni järel ultrafännid lahkusid ja suundusid edasi kesklinna poole.

“Võimalikku trahvi on raske prognoosida. Ei ole sarnast juhtumit varem olnud ning tavaliselt on läinud sellises olukorras trahv külaliste alaliidu suunas,“ rääkis Uiboleht, kellele teadaolevalt on Bosnia ja Hertsegoviina ultrafännid igas valiksarjas mõnel mängul korda rikkunud.

Kuna rakette jõudis areenile aga suures koguses, siis ootab suure tõenäosusega karistus ka eestlasi.