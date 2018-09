BLOGI | Võit! Klavan ja Cagliari üllatasid võõrsil, eestlaselt väga hea mäng

Raskes ning võimalustevaeses kohtumises tõi Cagliarile võidu Nicolo Barella värav täiesti avapoolaja lõpus - Barella virutas otse väravasse karistuslöögi, mille Cagliari sai karistusala külje pealt.

Kuigi mängu lõpus kasvas Atalanta surve päris suureks, ei andnud Cagliari kaitseliin eesotsas Klavaniga vastastele šansse ning väga häid väravavõimalusi kodumeeskonnal sisuliselt ei tekkinudki.

Klavani debüütmängus jäi Cagliari mäletatavasti ülinapilt võidust ilma: 2:1 seisul suutsid vastased Sassuolost viigistada alles üheksandal üleminutil VAR-i abil antud penaltist.

Täna alustab Klavan taas algrivistuses, kui Cagliari on külla sõitnud Atalantale - eelmise hooaja seitsmes meeskond tuli kaks hooaega tagasi lausa neljandale kohale ning on tänavust hooaega alustanud võidu ja viigiga. Avavoorus alistati 4:0 Frosinone, eelmisel nädalavahetusel oldi võõrsil lähedal AS Roma alistamisele, ent 3:1 eduseisust lepiti lõpuks 3:3 viigiga.

