BLOGI | Surmagrupp! Eesti jalgpallikoondis mängib valiksarjas Hollandi ja Saksamaaga!

2020. aasta EM-valikturniiri alagruppide loos

Gunnar Leheste: Puri vähe tõsisemal toonil: "Tegelikult väga-väga raske grupp. Midagi pole öelda. Samas on end hea proovile panna nende meeskondade vastu. Ükskõik millisest grupist oleks EM-ile väga raske saada. Tuleb rahul olla sellega, mis loositi."

Raul Ojassaar: Üldiselt gruppidele peale vaadates ei paista ühtegi tõelist megatugevat ega meganõrka gruppi. Hollandi ja Saksamaa ühte gruppi kuulumine ongi ehk tugevate mõttes ainuke tõsine kemplemine.See ei tähenda aga sugugi, et tugevaid gruppe ei oleks. Võitlus teise edasipääseja kohale tuleb eriti ränk näiteks B-, E- ja J-grupis.G-grupp on aga kindlasti teistest nõrgem. Sinna oleks võinud küll sattuda!

Gunnar Leheste: Sander Puri: "Kui naljaga võtta, siis Hollandiga oleme ju kodus viiki mänginud, ei tohiks probleeme olla. Saksamaa on ka väikses mõõnas - peaksime kodus võitma! Põhja-Iirimaad on juba võidetud. Valgevene on ka meie masti meeskond. EM-ile minekuga ei tohiks probleeme olla!"

Gunnar Leheste: Marek Lemsalu analüüsis gruppi: "Vau! Ei lootnud, et selline punt tuleks. Aga mis siin ikka kahetseda. Saksamaaga mängida on natuke kõigi unistus olnud, nii mul tegevmängijana kui ka järeltulevatel põlvedel. Hea küll. Elu läheb edasi. Vaatame. Kodumängudes võib ju kõike juhtuda, kui on tõesti hea päev. Oleme kodus mõne suurega päris hästi mänginud. Teed võõrsil ühe "Kreeka" ära ja... Jalgpallis võib kõike juhtuda."

Gunnar Leheste: Mängukalender pannakse paika lähima kahe tunni jooksul.

Raul Ojassaar: Siin on kõik grupid!A: Inglismaa, Tšehhi, Bulgaaria, Montenegro, Kosovo.B: Portugal, Ukraina, Serbia, Leedu, Luksemburg.C: Holland, Saksamaa, Põhja-Iirimaa, Eesti, Valgevene.D: Šveits, Taani, Iirimaa, Gruusia, Gibraltar.E: Horvaatia, Wales, Slovakkia, Ungari, Aserbaidžaan.F: Hispaania, Rootsi, Norra, Rumeenia, Fääri saared, Malta.G: Poola, Austria, Iisrael, Sloveenia, Makedoonia, Läti.H: Prantsusmaa, Island, Türgi, Albaania, Moldova, Andorra.I: Belgia, Venemaa, Šotimaa, Küpros, Kasahstan, San Marino.J: Itaalia, Bosnia ja Hertsegoviina, Soome, Kreeka, Armeenia, Liechtenstein.

Gunnar Leheste: Kaks 15 000 pealtvaatajaga mängu on Lillekülas garanteeritud. Punktide mõttes on meile viieliikmeline alagrupp kindlasti halb. Kes keegi julgeb väita, et me peaks kindlasti Põhja-Iirit või Valgevenet võitma?

GIF89a : Oi kui valus loos Eestile, aga vähemalt saab Saksamaad Tallinnas näha ;)

Raul Ojassaar: Lisaks kõigele oleme ka ainult viieses alagrupis, mis tähendab kahte mängu vähem.

Raul Ojassaar: Nõnda - nüüd on Eesti tugevusgrupi kord. Meie jaoks on praegu avatud kõik grupid.

Raul Ojassaar: Rõhutan: minu eelnevalt välja toodud parim võimalik loos on veel täiesti võimalik, sest Prantsusmaa ja Island loositi ühte gruppi.

Raul Ojassaar: Teises potis on mõistagi suur küsimus: kuhu satub Saksamaa?

Raul Ojassaar: Loos algab! Esimesena võetakse ette Rahvuste liigas finaalturniirile jõudnud neli meeskonda, kes paigutatakse garanteeritult viieliikmelistesse alagruppidesse, et nad saaksid tuleva aasta juunis Rahvuste liiga võitja välja selgitada.

Gunnar Leheste: Amps Arenal toimub kohalviibijate seas hääletus. Väike auhind on ka välja pandud. Mina pakkusin, et saame viiese grupi ja vastased oleks Portugal, Ukraina, Iirimaa ja Makedoonia.

Raul Ojassaar: Kõige raskem loos oleks aga ilmselt midagi sellist: Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Eesti, Makedoonia, Läti.

Raul Ojassaar: Kõige paremad edasipääsuvõimalused tooks meile ilmselt selline alagrupp: Prantsusmaa, Island, Põhja-Iirimaa/Iirimaa, Eesti, Gibraltar, San Marino.

Gunnar Leheste: Marek Lemsalult küsiti, millist gruppi meile vaja oleks - kas sellist, kus on võimalus tulemust teha või pigem atraktiivset? "Meil on vaja kindlasti edasi pääseda. Kui ikka võimalust on, tuleb see valida. Oleme ju häid koondisi näinud siin mängimas küll, seda häda meil ei ole. Pigem ootaks edasi pääsemise võimalust," vastas ekskoondislane.

Gunnar Leheste: A. Le Coq Arena Ampsu pubis toimub loosimise ühisvaatamine. Kohal on mõned fännid, jalgpalliliidu töötajad ning Eesti koondislastest Sander ja Eino Puri ning väravavahid Pavel Londak ja Sergei Lepmets.

Geity: Hollandit tahaks väääääga uuesti näha!!!

Skeptik: Paluks vastaseid kellega pole sel sajandil mängitud nagu Saksamaa või Austria või Kosovo. Või tiimide seast kellega mängiti oma 10+ aastat tagasi nagu Hispaania, Venemaa, Taani, Tšehhi, Slovakkia, Iisrael jne