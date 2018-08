BLOGI | Ragnar Klavani debüüt Serie A-s osutus uskumatult dramaatiliseks: vastased viigistasid 99. minutil VAR-i abil antud penaltist!

Eestlane sai oma debüüdi kohe algkoosseisus ning tegi kaasa kõik 90 mänguminutit.

Mõlemad Cagliari väravad lõi ründaja Leonardo Pavoletti peaga - esimese 10. minutil mängulisest olukorrast, teise 73. minutil nurgalöögisituatsioonist.

Sassuolo avavärav jäi osaliselt ka Klavani hingele: just tema kattis suluseisu ära olukorras, kus vastaste täht Domenico Berardi 54. minutil väravavahiga silmitsi pääses ning ühe puutega palli võrku suskas.

Ülejäänud osas tegutses Klavan aga kaitsefaasis küllaltki kindlalt, palliga tal väga palju mängida ei tulnud - suure osa mängust valdas seda võõrsil pallinud Sassuolo, kuid võimalusi tekkis rohkem Cagliaril.

Kui juba tundus, et Cagliari saab võidupunktid kirja, tuli mängu siiski ka viimane pööre. Caglari mehe Artur Ioanita vigastuse tõttu anti kohtumisele lausa seitse üleminutit ning kui see aeg täis oli, sai Sassuolo veel viimase nurgalöögi. Korneri järel jäi pall karistusalasse lahtiseks ning vastaste löök tabas Cagliari keskkaitsja Filippo Romagna kätt. Kohtunikud küll esialgu olukorda ei näinud, kuid VAR-i abiga seati õiglus jalule ning Sassuolo sai penalti, mille 99. minutil realiseeris Ghana koondislane Kevin Prince Boateng - lõppskooriks seega 2:2.

Platsil läheb veel mängijate vahel väikeseks rüseluseks. Klavan võtab asja rahulikult.

Mäng on lõppenud! Cagliari mängijad ja treenerid on küll kohtunikega veel vaidlemas, kuid tagasi midagi enam ei võeta. Valusalt läksid need kolm punkti käest...

Kevin Prince Boateng lööma...

...SEES! Milline dramaatiline lõpplahendus!

JA TULEBKI PENALTI! 98 ja pool minutit on juba mängitud...

Kohtunik läheb VAR-i vaatama! Tundub, et nõuti käega mängu ja penaltit!

Ei tule väravat! Löögile küll pääsetakse, aga pall lendab üle otsajoone.

Nurgalöök nüüd Sassuolole, isegi väravavaht tuleb kasti...

Sassuolo ei ole palli korralikult endale saanud, et Cagliarit surve alla panna.

Karistuslöögist erilist asja ei saanud. Mängitud 94 minutit.

Punane kaart! Sassuolo mees Marlon saab oma mängu teise kollase kaardi ning saab mõni minut teistest varem duši alla! Cagliarile veel üks karistuslöök umbes 25 meetri pealt.

Koguni seitse lisaminutit pannakse kohtumisele juurde. Cagliaril on vaja nüüd vastu pidada.

Sassuolo kaitsjad taas klaarivad. Mängitud 87 minutit.

Cagliarile tsenderdamiskohast trahvilöök, kaitsjad suunavad selle edasi korneriks.

Alles nüüd saab matš jätkuda. Peaaegu viieminutiline paus tähendab kindlasti omajagu üleminuteid. Moldovlase asemele sekkub Paolo Farago.

Ionita on endiselt pikali maas. Tundub, et tegu on kaelavigastusega. Parameedikud üritavad väga tasakesi meest kanderaamile tõsta. Publik aplodeerib toetuseks.

Moldova mees Ionita sai õhuvõitluses kõvasti haiget ning mäng seisab. Tempo langemine ja aja kulumine on mõistagi praegu Cagliari leib.

Löök märki aga ei taba. Pall Cagliarile.

Sassuolo saab kohe väga heast kohast karistuslöögi vastu.

CAGLIARI JUHIB! 73. Leonardo PAVOLETTI!

Nurgalöök tuleb esiposti juurde ja samal ajal kui Klavanit hirmsasti särgist tiritakse, lööb Pavoletti peaga oma teise värava ja viib Cagliari taas juhtima!

Cagliari teeb kaks vahetust, horvaat Bradarić ja brasiillane Farias tulevad mängu. Välja Cigarini ja Sau.

Nurgalöök Cagliarile.

LATT! Sassuolo kena rünnaku lõpetuseks tabab Rogerio latti, aga tõusis vist ka suluseisulipp.

Klaaritakse vaat et väravajoonelt! Tsenderdus lendab üle kõigi peade pisut ootamatult tagumise posti juurde, kus Cagliari mees Cigarini selle poolkogemata värava peale suunab - ning kaitsjad klaarivad!

Cagliarile karistuslöök vasakult äärelt.

klavanini: 1-1 oli küll valus meie mehele. selgelt magas maha olukorra. pole just parim algus uues klubis.

Tuhka saab selles olukorras pähe raputada ka meie mehele. Kordused näitavad, et Berardi sööduhetkel suluseisus ei olnud ning just Klavan selle olukorra ära kattis - ning võidujooksus jäi ta väga selgeks kaotajaks. Kahju.

Ai-ai-ai, kust see nüüd tuli? Pikk pall ette ning Berardi on ühtäkki väravavahiga silmitsi - Klavan ei jõua teda takistama ja seis ongi taas viigiline.

Cagliari ametlik Twitter kiidab Klavani tegutsemist!https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1033800507352072193

SASSUOLO VIIGISTAB! 54. Domenico BERARDI!

Cagliari on teist poolaega väga kenasti alustanud. Sassuolo väravavaht pidi korra karistusala nurga juurde klaarima tulema.

Ja taas sama stsenaarium: Pavoletti pääseb löögile, ent väravat ei ohusta.

Taas korner Cagliarile.

Klavan teenis kena vaheltlõike ja väikese tõusuga kodupublikult aplausi.

Cagliaril oli kohe esimese minuti lõpetuseks kasutada nurgalöök, millest ka löögile pääseti, kuid pall virutati üle.

Teine poolaeg algas!

Nõnda - meeskonnad on teiseks poolajaks taas platsile tulnud, nende seas ka Klavan. Peagi läheb taas mänguks!

Mida kokkuvõtteks öelda? Klavanil tööd väga palju ei olnud ning palliga tal väga palju võimalust silma paista ei olnud. Pigem oli ta aktsioonis vastaste ründajate pallivälise takistamisega. Sassuolo hoiab justkui rohkem palli, ent Cagliari on olnud ohtlikum.https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1033795458202775555

Klavani võidetud õhuvõitlus viis Cagliari veel poolaja lõpetuseks vasturünnakule, ent lahendus jättis soovida. Poolajavile - Cagliari üks, Sassuolo null!

Esimene korner ka vastastele.

Milline võimalus! Pavoletti saab täiesti vabalt nurgalöögi järel peaga proovida, ent suunab palli napilt väravast mööda!

Moldova mees Ionita teenib Cagliarile veel ühe nurgalöögi. Initsiatiiv on tasapisi kodumeeskonna kätte läinud.

Kohe saab kollase kaardi ka Cagliari mees Barella.

Veel üks Cagliari karistuslöök, seekord karistusala nurga kandist. Vastaste keskväljamees Locatelli saab ka mängu esimese kollase kaardi.

Mäng on nüüd pisut rahunenud ning ka Cagliari saab varasemast rohkem rünnata.

Pea saadakse ka vahele ning pall lendab isegi värava peale, kuid väravavahi jaoks on see lihtne saak.

Cagliari saab karistuslöögi ääre pealt. Hea koht tsenderdamiseks.

Sassuolo on jätkuvalt rohkem palliga ning ründab enam, aga Cagliari seisab praegu hästi vastas.

Klavani nimi on itaallasest kommentaatoril päris tihti suus. Just räägiti pikk jutt maha, kuidas ta Meistrite liigas kevadel Liverpooli finaali aitas.

Väga ohtlik tsenderdus Cagliari mehelt Dessenalt, ent keegi oma pead vastu ei saanud. Mäng on päris lahtine.

Vastaste nimekas ründaja Kevin Prince Boateng pääseb Klavani ja teise keskkaitsja Romagna vahelt peaga löögile, ent Cagliari õnneks ei ole see ohtlik.

Nurgalöök suunduski Klavani tsooni, ent ei jõudnud eestlaseni. Viivuks lahtiseks jäänud palli ei suutnud samuti ükski Cagliari mees rünnata.

Teiste seas on vastase karistusalas ka Klavan.

Kohe oli vastuvõimalus selsamal Pavolettil, aga teda jõuti piisavalt takistama. Nurgalöök Cagliarile.

Sassuolo nõuab agaralt kastis penaltit, kui pealelöök ühe Cagliari mängija kätt riivab, aga kohtunik seda karistama ei hakka.

Vasakult äärelt tuleb tsenderdus, Pavoletti kerkib väravaesisel kõige kõrgemale ning suunab palli täpselt posti kõrvale! Cagliari esimene võimalus ja kohe esimene värav!https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1033791925546110983

CAGLIARI JUHIB! 10. Leonardo PAVOLETTI!

Fantastiline võimalus vastastele! väga hea söödumäng keskväljal lubab Sensil Cagliari väravavahiga silmitsi pääseda, ent puurivaht teeb supertõrje!

Sassuolo hoiab palli pisut enam. Klavanil pole väga palju võimalusi mängu sekkuda olnud.

Sassuolo mehed saavad kaugelt löögile, aga väravavaht püüab.

Esimesed puuted on samuti kirjas - need tulid rahulikult kaitses söötu lükates.

Klavan saab esimest korda aktsioonis olla ja kohe on tema teeneid ka vaja - Sassuolo pääseb päris ohtlikult Cagliari karistusalasse ning pall on lahti, ent Klavani tugev kehamäng ei luba vastasel löögile pääseda.

Nõnda - meeskonnad on valmis. Mäng algas!

Meeskonnad on valmis platsile tulema. Genoa sillaõnnetuse auks kantakse vastavaid T-särke.

