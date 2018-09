BLOGI | Klavan aitas Cagliari väärtusliku viigini AC Milani vastu

CAGLIARI - AC MILAN

Kohtumine on lõppenud seisul 1:1! Cagliari võitleb Milani vastu välja võitlusliku viigi.

Higuain sai peaga vabalt löögile, aga suunab palli postist mööda.

Kaks minutit on jäänud. Milan otsib võiduväravat.

4 minutit on antud lisaaega!

85. minut: Mõlemal meeskonnal on olnud teravaid olukordi, kuid väravat pole veel suudetud lüüa. Kas suudab kumbki tiim võidu tuua?

Cagliari ründaja vastu vilistati viga.

78. minut: Cagliaril on heast kohast kasutada karistuslöök.

73. minut: Milan valdab keskväljal palli, ent midagi ohtlikku tekitada pole suutnud.

64. minut: Cagliari teeb teise vahetuse, värava autor Joao Pedro välja ja Sau tuleb tema asemel.

62. minut: Milani juhtvärav oli lähedal.

60. minut: Joao Pedro leiti Milani kastist hea sööduga üles, aga Milani kaitse seisis kindlalt ja Pedro löögile ei pääsenud.

Milan sai oma tahtmise ehk kiire viigivärava kätte.

Vasakkaitsja kaotas kasti lähedalt ootamatult palli ja Higuain kasutas võimaluse suurepäraselt ära.

1:1! Gonzalo Higuain kasutas ära Cagliari kaitse eksimuse ja viigistab seisu.

52. minut: Cagliari teeb esimese vahetuse, Farias välja ning Ionita sisse ehk üks ründaja vahetas teise välja.

Padioniga midagi tõsist lahti pole ja saab kohtumist jätkata

Milan on teist poolaega selgelt teravamalt alustanud. Pall on pidevalt Cagliari kasti ümber.

Mänguseisak. Cagliari nr 20 Padion on saanud kokkupõrkes kergelt viga ja vajab arstiabi.

48. minut: Suurepärane tõrje Cagliari väravavahilt päästab meeskonna halvimast.

Teine poolaeg on alanud! Kumbki meeskond vahetusi ei teinud

Esimene poolaeg on lõppenud! Pärast Cagliari kiiret avaväravat kumbki meeskond midagi väga teravat korraldada pole suutnud.

Käimas on poolaja viimane minut.

42: minut Suso saadab Milani poolelt palli Cagliari kasti, aga sööt lendab liiga kõrgelt üle mängijate.

38. minut: Milan on viimastel minutitel saanud kerge surve peale, külalistele nurgalöök.

35. minut: Milan on siiamaani mänginud üllatavalt hambutult. Cagliari jaoks mäng sujub.

32. minut: Cagliari kontrollib palli ja otsib võimalust ründamiseks.

29. minut: Cagliari paremkaitsja Dario Srna saadab äärest palli ohtlikult kasti, kuid Donnarumma püüab selle kindlalt.

Calhanoglu sai Milani eest paari meetri pealt vabalt löögile, aga lööb üle värava.

Calhanoglu saadab ohtliku palli kasti, aga Higuain ei saa palli omaks. Pall on taas Cagliari käes.

Milan valdab ohtlikult palli Cagliari värava ümber, senised löögid on kaitsjad suutnud blokeerida.

15. minut: AC Milani mäng on elavnenud, aga siiamaani on kohtumine möödunud Cagliari kontrolli all.

11. minut: Esimene ohtlik üritus AC Milanilt, kuid Hakan Calhanoglu lööb küljevõrku.

8. minut: Cagliari on olnud siiamaani üritavamaks pooleks. Sardiinia klubil kasutada nurgalöök.

Milani kaitsjad suudavad olukorra klaarida.

Cagliaril on kasutada ohtlikust kohast karistuslöök.

Super! Cagliari asub juba 4. minutil kohtumist juhtima! Värava autoriks on Joao Pedro.

Kohtumine on alanud!

Peatselt on algamas kohtumine Cagliari ja AC Milani vahel!

Kohtumise eel on Cagliari 4 punktiga 13. kohal. Ühe mängu vähem pidanud Milan on 3 punktiga 17.

Tervist jalgpallisõbrad! Tihe spordiõhtu jätkub jalgpalliga, kui Klavan alustab Cagliari eest algrivistuses AC Milani vastu.

