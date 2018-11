BLOGI JA FOTOD | Nõmme Kalju on Premium liiga meister!

Premium liiga viimane voor

kasparruu: Levadia alistas Flora 2:1 ning kindlustab omale hõbemedali. Flora peab tänavu pronksiga leppima.

kasparruu: "Ära ütlemata magus! Kõige magusam on see, et ilma kaotuseta me hooaja läbisime ja võtsime lõpuks kindla võidu ära. See meid isegi ei huvita, mis teises mängus toimus. Väga hea tunne on!" Rimo Hundi värsked mängujärgsed kommentaarid.

kasparruu: Kohtumine on lõppenud. Nõmme Kalju on Eesti meister!

kasparruu: Kleinil oli veel võimalus viies lüüa Kalju eest, aga väravavaht tegi hea tõrje.

kasparruu: Kolm lisaminutit antakse kohtumisele.

kasparruu: Narva Trans lööb auvärava ära 88. minutil, värava autoriks Aleksandr Zakalyuka! Käimas on normaalaja viimane minut.

kasparruu: Levadia on asunud Flora vastu 2:1 juhtima! Levadia on võitmas hõbemedalit.

kasparruu: Karikas on Hiiul kohal!

kasparruu: Nõmme Kalju parklas on juba buss ootamas!

kasparruu: Ligikaudu 15 minutit lahutab Nõmme Kaljut Eesti meistritiitlist.

Gunnar Leheste: Taas natuke püro ja tossu...

Gunnar Leheste: Deniss Tjapkini arvele kantakse see tabamus 70. minutil.

Gunnar Leheste: NELI-NULL! Kalju ei jäta tõesti midagi juhuse hooleks. "Eesti meistrid, Eesti meistrid, olee, olee, olee," laulavad Kalju fännid.

Gunnar Leheste: Kalju lööb 65. minutil juba 3:0! Nurgalöök. Kõigepealt lööb Liliu latti, siis Ugge... Kolmandal katsel saab Ugge palli võrku.

Gunnar Leheste: Levadia fännid rõõmustavad, aga tabeliseisu see värav suurt ei muuda. Kalju ikka kuld, Flora hõbe ja Levadia pronks.

Gunnar Leheste: Hiiu fännitribüün juubeldab, sest Levadia on löönud Kadriorus 1:1 viigivärava (51. minutil Gando).

Gunnar Leheste: Kadriorus võis publik poolajal silma puhata Levadia tantsutüdrukute peal.

Gunnar Leheste: Kohtunik Kristo Tohver lasi Hiiu staadioni ruumides kõrvulukustavalt vilet ja saatis meeskonnad selle hooaja viimaseks 45 minutiks väljakule. Väljaku ääres lastakse taas saluuti, selle pealt täna kokku pole hoitud.

Gunnar Leheste: Esimene poolaeg Hiiul ja Kadriorus on lõppenud. Kalju juhib 2:0, Flora 1:0.

Gunnar Leheste: Pall käib täna juba kolmandat korda Transi väravas, aga kohtunik nägi, et Kaspar Paur puudutas Transi kaitseliinist läbi murdes mänguvahendit käega.

Gunnar Leheste: "Oo Nõmme Kalju, oo, oled kallis, palun sind, võida sa, siis me paneme tina!" laulavad Kalju fännid, kes on ilmselgelt mõtetega juba õhtuse peo juures.

Gunnar Leheste: Aivar Pohlak võib hakata kesklinnast karikaga juba Hiiule sõitma. Seis tundub olevat selge.

Gunnar Leheste: Värav tekkis Transi kaitsjate jämedast eksimusest taga omavahel palli kiigutamisel, Liliu lõikas söödu vahelt, mängis Transi väravavahi üle ja lükkas palli tühja väravasse.

Gunnar Leheste: VÄRAV! Liliu lööb Kalju 34. minutil juba 2:0 ette!

Gunnar Leheste: Kalju fännide püro tõttu oli väljak taas mõnda aega tossu sees.

Gunnar Leheste: VÄRAV! Kalju läheb 24. minutil karistuslöögist 1:0 juhtima! Karistusalas sai peaga löögile Marko Brtan.

Gunnar Leheste: Taaskord hea võimalus Kaljul! Igor Subbotin saatis kõrge palli värava eest läbi, aga Liliu ei küündinud peapallini. Praegust mängupilti arvestades on Kalju juhtvärav vaid aja küsimus.

Gunnar Leheste: "Siit motivatsiooni meie poistele. Flora läks juhtima, nii et meie peame lööma värava!" teatab Hiiu staadioni teadustaja mitu head minutit hiljem.

Gunnar Leheste: VÄRAV! Levadia - Flora 0:1! Rauno Alliku 17. minutil, resultatiivne sööt Frank Liivakult. Hetkeseisuga kuuluks tiitel Florale.

Gunnar Leheste: Kalju luhtas 16. minutil hea kiirrünnaku. Trevor Elhi pani vasakult äärelt kõrge kaarega tsenderduse, parema posti juures lõi palli üle värava Igor Subbotin.

Gunnar Leheste: Hiiul korjab 12. minutil esimese kollase kaardi hoolimatu vea teinud Aleksandr Zakarliuka (Trans). Kalju karistuslöögist midagi ohtlikku ei tekitanud.

Gunnar Leheste: Hiiul on esimesi minuteid domineerinud oodatult Kalju, kuid ka Pavel Londak on juba ühe korra tõsisemalt sekkuma pidanud. Vajas väikest toibumist isegi, sest oli Transi ründajalt vastu pead kerge müksu saanud. Narva kingitusi kindlasti ei tee.

Gunnar Leheste: Tänane esimene värav löödi Paides, kus sealne Linnameeskond läks 4. minutil 1:0 juhtima Viljandi Tuleviku vastu.

Gunnar Leheste: Mängud on alanud!

Gunnar Leheste: Kuna kõige tõenäolisemalt tuleb meistriks Nõmme Kalju, siis teeme tänast otseblogi Hiiu staadionilt, kuhu ilutulestiku välkudes meeskonnad juba üles rivistatud on. Tribüün on mattunud paksu suitsu sisse, oma püro on põlema pannud ka Kalju fännid.

Gunnar Leheste: Algkoosseisud Kadriorus:

Gunnar Leheste: Algkoosseisud Hiiul: