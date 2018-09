BLOGI JA FOTOD | Kahju! Eesti jalgpallikoondis võitles Soomes südikalt, ent võttis taas vastu 0:1 kaotuse

Kogu mängu vältel aktiivselt palli hoidnud ning ründetsoonis aega veetnud Eesti tegi oma viimaste nigelate ründemängude valguses tegelikult selles vallas üpris korraliku esituse, ent alati jäi puudu viimane ja otsustav puude - nurgalööke ja pealelööke tehti palju, ent reaalselt ohtlikud olid vaid üksikud momendid.

Soomlased kasutasid aga oma šansi ära - 12. minutil seoti efektselt sõlme Eesti parem äär ning Teemu Pukki saatis madala tsenderduse terava nurga alt palli Mihkel Aksalu seljataha.

Kuigi (pool)võimalusi tekkis soomlastel vähem, olid nad ründes selgelt teravamad ning põhjustasid Eesti kaitsjatele veel mitmel korral tõsiseid probleeme.

Eestil on Rahvuste liigas kahe mängu järel kirjas kaks kaotust, Soomel kaks võitu. Oktoobrikuus kohtub Eesti esmalt kodus Soomega ning seejärel samuti kodus Ungariga. Teises meie alagrupi kohtumises võtsid ungarlased kodus Kreekalt skalbi tulemusega 2:1.

Soome - Eesti 1:0

12. Teemu Pukki

Eesti: Mihkel Aksalu; Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Karol Mets, Joonas Tamm, Taijo Teniste; Siim Luts (77. Henri Anier), Artjom Dmitrijev (77. Ilja Antonov), Konstantin Vassiljev, Henrik Ojamaa; Sergei Zenjov (86. Ats Purje).

Raul Ojassaar, Turu: KÕIK! Soome võtab Teemu Pukki väravast teist mängu järjest 1:0 võidu, Eestile teist mängu järjest 0:1 kaotus, kusjuures mängupilt oleks mõnes mõttes lubanud enamat. Kahju.

Raul Ojassaar, Turu: Eestil oli veel nurgalöök kasutada, aga löögile ei pääsetud.

Raul Ojassaar, Turu: 4632 pealtvaatajat. Võrdluseks: Eesti-Kreekal oli rohkem.

Raul Ojassaar, Turu: "Soome hirm", "Turu kuningas", "Lõin-selsamal-staadionil-soomlastele-kaks-väravat" - Ats Purje tuleb vahetusest mängu! Välja Zenjov.

Raul Ojassaar, Turu: Zenjov võtab kiirrünnaku maha ning saab kollase kaardi.

Raul Ojassaar, Turu: Teniste teenib nurgalöögi. Eestil hakkab see saldo juba varsti kahekohaliseks kasvama.

Raul Ojassaar, Turu: 80 minutit saab täis. Eestil on veel aega, aga soomlased kontrollivad praegu küllaltki hästi.

Raul Ojassaar, Turu: Anier ei olegi tippu läinud, vaid on koha sisse võtnud paremal äärel. Zenjov on endiselt kesktormajaks.

Raul Ojassaar, Turu: Teine vahetus ka - Ilja Antonov asendab Artjom Dmitrijevit.

Raul Ojassaar, Turu: Eesti vahetab: teisel poolajal varju jäänud Luts välja, Henri Anier sisse. Ilmselt liigub Anier tippu, Zenjov paremale ja Ojamaa vasakule äärele.

Raul Ojassaar, Turu: Meie värava all kisub ohtlikuks, kaitsjad on natuke pead kaotamas. Pall oli väga ohtlikult väravaesisel lahti, õnneks tuleb värava asemel nurgalöök, kuigi pool staadioni oli juba valmis tähistama.

Raul Ojassaar, Turu: Klavani eksimus keskväljal lubab soomlased kontrasse, õnneks suudavad teised mehed lappida. Karol Mets saab suupruukimise eest kollase kaardi, mis jätab ta paraku järgmisest matšist kõrvale.

Raul Ojassaar, Turu: Ojamaa kiired sammud teenivad Eestile järjekordse korneri. Vassiljevi pall jääb pikaks, aga Kallaste jõuab sellele järele ning saadab seejärel väga optimistliku pealelöögi tribüünidele.

Soomes: Kuna ise hommikuses vahetuses, siis kahjuks ei jaksa seda õhtuse vahetuse poiste tegemisi lõpuni vaadata.

Raul Ojassaar, Turu: Eestilt päris korralik rünnak. Vassiljevile jääb pall karistusala joonel küll kenasti ette, kuid vastased on ees ja löögile ta ei pääse - selle asemel virutab 25 meetrilt hoopis Dmitrijev ja sugugi mitte palju üle!

Raul Ojassaar, Turu: Sadu on taas tugevnenud. Õnneks ei ole liiga tuuline.

Soomes: Kell üksteist hilisõhtul, paduvihmas, meie kliimas mängida jalgpalli... Vanasti istuti saatusekaaslastega garaažis, kui ei tahetud koju minna:)

Raul Ojassaar, Turu: Ojamaa tribling teenib Eestile nurgalöögi.

Raul Ojassaar, Turu: Teniste saab Vassiljevi söödu järel kastist löögile, aga see jääb pehmeks.

Raul Ojassaar, Turu: OHTLIK! Soomlaste läbisöödule saavad eestlased jaole, ent klaarivad palli õnnetult vastu oma mängijat, põrkest ähvardab pall oma väravasse hüpata, aga õnneks võtab napilt teise trajektoori. Jätkuolukorrast soomlastele korner, mille klaarime kenasti.

Raul Ojassaar, Turu: Mets võtab oma Tuomineni väga jõuliselt oma kastis maha ning staadion nõuab penaltit, aga kohtunik ei tundu selle peale isegi mõtlevat.

Raul Ojassaar, Turu: Vassiljevi läbisööt saatis alustuseks Zenjovi kaitsjatega võidu jooksma, ent nõrgema vasaku jalaga tehtud löök endast ohtu ei kujutanud.

Raul Ojassaar, Turu: Teine poolaeg algas! Vahetusi kumbki tiim ei teinud.

Raul Ojassaar, Turu: Uudisi ka meie alagrupi teisest mängust: Ungari on kodus Kreeka vastu 2:1 juhtimas.

Raul Ojassaar, Turu: Paduvihm veel poolaja lõpus kusjuures tugevnes. Kallab ikka väga jõhkralt.

Soomes: ILm on selline tavaline suusailm, seega ka sihik nagu meie suusatajatel. Värav on liiga väike.

Raul Ojassaar, Turu: Poolajavile! Mänguliselt ja rünnaku mõttes tegi Eesti tegelikult väga kena poolaja, ent pisut ootamatult olid eksimused kaitses need, mis praegu muret tekitavad. Soome üks, Eesti null.

Raul Ojassaar, Turu: Tahtsite kauglööke? Vassiljev üritas 45 meetri pealt väravast pisut väljas olnud Hradeckyt üllatada, ent pall raamide vahele ei läinud.

Raul Ojassaar, Turu: VASSILJEV! Vastaste korneri järel saame Ojamaa väga julge liigutuse järel väga heasse kontrasse ning Vassiljevi löök lendab väga napilt üle! Eesti seni parim võimalus.

Raul Ojassaar, Turu: Aksalu teeb nüüd esimese korraliku tõrje ka. Soomele nurgalöök, mille järel jääb pall viivuks esimese posti juurde lahtiseks, õnneks puhastame.

Raul Ojassaar, Turu: Pukki paneb äärejoone juures Klavanile efektselt keha ning rahvas on pöördes.

Raul Ojassaar, Turu: Vastupidi - Eesti on juba neli-viis korda kaugelt üritanud. See memo on kenasti kätte saadud.

Soomes: Vihma sajab, plats on libe. ootaks kauglööke, mida millegipärast ei tule, ega tule.

Raul Ojassaar, Turu: Viimased paar minutit on jällegi Soomele kuulunud. Kastist saadi löögile ka, aga nõrk üritus veeres mööda.

Raul Ojassaar, Turu: Zenjov üritab nüüd karistusala nurga lähistelt ning pall lendab napilt üle. Eestil on nüüd väga hea periood.

Raul Ojassaar, Turu: Eesti saab juba päris mitmenda nurgalöögi järjest. Head tsenderdused, aga pisut liiga kõrged.

Raul Ojassaar, Turu: Tenistelt taas hea terav tsenderdus ning Hradecky nopib palli otse Ojamaa eest ära. Tsenderdada oleme täna saanud positiivselt palju.

Raul Ojassaar, Turu: Vassiljevi efektse atškoo järel saab Artjom Dmitrijev kaugelt löögile, aga madal üritus vihiseb väravast mööda. Eestlastele on kindlasti antud täna juhised kaugelt üritada.

Raul Ojassaar, Turu: Teniste tsenderdus teenib Eestile nurgalöögi.

Raul Ojassaar, Turu: AKSALU, MIDA SA TEED!? Meie väravavaht üritab vastase ründajat trikiga haneks tõmmata, kuid koperdab palli otsa ning olukord on väga piinlikule väravale ülimalt lähedal, aga suudab õnneks ise väga napilt asja lappida. See oleks olnud kohutav eksimus.

Raul Ojassaar, Turu: Järgnenud nurgalöögist saavad samuti soomlased peale lüüa, ent seekord õnneks suhteliselt ohutult, Aksalu püüab.

Raul Ojassaar, Turu: LATT! Soomlased tõmbavad paari kiire sööduga taas meie kaitseliini sõlme ning Tuominen saab kastist peale põrutada, ent tabab ristlati lähedal põiklatti!

Raul Ojassaar, Turu: Vassiljevilt lausa suurepärane karistuslöögitsenderdus, kuid selle järel tulnud löök lendab üle värava. Hea šanss.

Soomes: Tundub, et esimene värav sündis sellest, et kogu Eesti kaitse arvas, et kui Klavan on platsil, võtab ta kõik ära. Samas Klavan harjunud mängima kolleegidega, kes teavad, mida teha sõltumata Klavanist.

Raul Ojassaar, Turu: Karol Mets on täna pigem ametis isegi alumise poolkaitsjana. Vajadusel langeb ta aga keskmiseks keskkaitsjaks.

Raul Ojassaar, Turu: Soomlased kipuvad oma väravavahiga väga ohtlikult söötu mängima. Sellisel libedal platsil võib see kätte maksta.

Raul Ojassaar, Turu: Vassiljevi pall läheb aga arusaamatult kaugele, üle kõigi ning lõpuks eestlastest ka auti.

Raul Ojassaar, Turu: Eesti teenib kohe vastu korneri.

Raul Ojassaar, Turu: Paar kiiret söötu keskväljal, Soome vasakul äärel mängitakse ideaalne võtmesööt liini taha ning madala tsenderduse torkab Teemu Pukki terava nurga alt väravasse. Külm dušš väga korraliku alguse järel.

Raul Ojassaar, Turu: SOOME JUHIB!

Raul Ojassaar, Turu: Ojamaa proovib kaugelt ning tema löök on sobivalt madal, kuid liiga värava keskele ning väravavaht püüab.

Raul Ojassaar, Turu: Soomlased lasevad üllatavalt palju Eestil palli hoida. Enne mängu oleks oodanud vastupidist. Seni on sinisärgid selgelt palliga mängu kontrollinud. Loodetavasti ei lasta endale vasturünnakutest ära teha.

Raul Ojassaar, Turu: Dmitrijevi ja Kallaste hea võitlus aitab Vassiljevi löögile, ent esimene pääsuke lendab paraku üle värava. Esimesed seitse minutit on Eesti jaoks möödunud päris hästi.

Raul Ojassaar, Turu: Eesti hea surve sunnib Soome väravavahi Hradecky palli otse auti virutama.

Raul Ojassaar, Turu: Klavan teeb ääre peal vea ning Soome saab kasutada esimese karistuslöögi.

Raul Ojassaar, Turu: Madal ja kavalalt antud pall on aga õnneks Teniste saak. Totaalselt märjal platsil on sellised madalad põrkega pallid tohutult ebamugavad kaitsta.

Raul Ojassaar, Turu: LÄKS!

Raul Ojassaar, Turu: Soome mängib täna üleni valges, Eesti sini-must-sinises.

Raul Ojassaar, Turu: Hümnid lauldud. Kaks korda järjest tuli sama viis, aga pisut erinevates esitustes.

Raul Ojassaar, Turu: Üks Soome fänn ennustab, et Klavan lööb korneritest kaks väravat ja Eesti võidab.https://twitter.com/LFCOssi/status/1039583943119519744

Raul Ojassaar, Turu: Meeskonnad tulevad platsile!

Raul Ojassaar, Turu: Staadionil meeskondade koosseisude väljahõikamise ajal tugevnes vihm veelgi. Fotograafide nahas täna olla ei tahaks... või siis sel ühel tribüünil, kus täna katust peal ei ole.

Raul Ojassaar, Turu: Eesti koondise soojendus käib täie hooga. Turu taevast kallab samal ajal mõnuga vihma.

Raul Ojassaar, Turu: Koondisemängude arvude statistikast võib välja tuua selle, et Ragnar Klavan jookseb täna sinisärkide eest platsile 125. korda. Tegevkoondislastest on temast enam kirjas vaid Enar Jäägeril - 126.

Raul Ojassaar, Turu: Nagu Karol Mets hästi täheldab: kõik kolm keskkaitsjat on meil täna Viljandist!https://www.facebook.com/metskarol/photos/a.545290532347360/895511073991969/?type=3

Raul Ojassaar, Turu: Soomlased on võrreldes laupäevase võidumänguga Ungari üle algrivistuses teinud vaid kaks kosmeetilist muudatust. Sisuliselt on meil vastas sama rivistus. Kui positiivset otsida, siis meie mehed peaksid seetõttu olema ehk pisut värskemad.

Raul Ojassaar, Turu: Koosseis ka sellisel kujul:https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.384321308814/10156528834698815/?type=3

Raul Ojassaar, Turu: Martin Reim on teinud algirivistuses võrreldes Kreeka-mänguga lausa viis muudatust: kaitseliinis on ainsana oma koha säilitanud Karol Mets, tema ümber rivistuvad täna üles Taijo Teniste, Joonas Tamm, Ragnar Klavan ja Ken Kallaste. Tipuründes on Henri Anieri asemel aga Sergei Zenjov.

Raul Ojassaar, Turu: Eesti koondise algkoosseis on selge!

Raul Ojassaar, Turu: Hea küsimus. Ehk keegi lugejatest oskab vastata?

Ivo: Kus Eesti fännid kogunevad?

Raul Ojassaar, Turu: Aga ühtlasi - tervitused Turu linnast! Ilm siin on praegu sügiseselt sombune ja ega paremaks ka ei lähe - temperatuur peaks mängu ajaks langema umbes 14 kraadi peale ning vihma peaks ka peagi kallama hakkama.Ühesõnaga - üks paras koerailm. Mine tea, kellele see rohkem sobida võib - mudane, porine ja mitte nii kvaliteetne väljak äkki Eestile, kes tuleb mängule underdog'ina?

Hull jalkast: Kui siin artiklis oli märgitud võõrsil statistika eesti ja somme mängudes? Siis kui palju on eesti pinnal mängitud ja kummal meeskonnal rohkem võite palju on viike ja palju on kummalgi kaotusi olnud

Raul Ojassaar, Turu: Jah, need olid ainult Soomes peetud omavahelised mängud. Eestis oleme suutnud neljal korral võita, neljal korral viiki mängida ja viiel korral kaotada.

