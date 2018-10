BLOGI JA FOTOD | Jälle kaotus! Jälle 0:1! Soome lõi Eestile 91. minutil valusa värava

Mängu ainsa värava eest hoolitses soomlaste suurim staar Teemu Pukki, kes Eesti kaitsjate selja taha hea läbisöödu sai ja terava nurga alt väravavaht Mihkel Aksalu üle mängis.

Paar minutit varem oli Aksalu hiilanud osava tõrjega ja palli ristnurgast ära noppinud ning näis, et Eesti suudab vähemalt viigipunktist kinni hoida, kuid lõpuminutitel meie väravale turmtuld andnud soomlased andsid neile lootustele valusa hoobi.

Sinisärkide parimate võimaluste eest hoolitses mitmel korral kaugelt peale virutanud Konstantin Vassiljev, samas kui esimest korda selles tsüklis koondisse kutsutud tipuründajani Rauno Sappinenini jõudis pall vaid paaril üksikul korral.

Väljakuäärset atmosfääri kujundasid Soome fännid, keda oli Tallinnasse tulnud ligi 3000. Ühtse löögirusikana laulsid nad Eesti poolehoidjad selgelt üle. Ametlikuks publikunumbriks märgiti 8087.

Rahvuste liiga jätkub meie jaoks 15. novembril võõrsilmänguga Ungaris. Kolm päeva hiljem kohtub Eesti koondis võõrsil Kreekaga.

Rahvuste liiga: Eesti - Soome

Raul Ojassaar: KÕIK! Soomele kolmas järjestikune 1:0 võit Rahvuste liigas, kusjuures kõik väravad on löönud Teemu Pukki. Eestile kolmas järjestikune 0:1 kaotus.

Raul Ojassaar: Eestil on veel üks võimalus, aga väravaesises segaduses suudavad soomlaste väravavaht ja kaitseliin Ats Purje löögi blokeerida!

Raul Ojassaar: Väga hea läbisööt Pukkile, kes terava nurga alt Aksalu üle mängib. Soome fännid hulluvad - see on meeletult magus värav. Pole midagi teha...

Raul Ojassaar: Neli üleminutit. Kas näeme veel väravat?

Raul Ojassaar: SOOME IKKA SAAB OMA KÄTTE! 90+1. Teemu PUKKI!

Raul Ojassaar: Aksalu püüab Sparvi madala kauglöögi. 90 minutit saab kohe täis.

Raul Ojassaar: Nurgalöögist saavad vastased ka peaga löögile, meie õnneks mööda.

Raul Ojassaar: Soome toob väljakule NBA mehe Lauri Markkaneni venna Eero, kes mõned aastad tagasi kuulus Madridi Reali hingekirja.Eesti toob samal ajal Kostja Vassiljevi asemele Marek Kaljumäe. Huvitav lüke.

Raul Ojassaar: Milline tõrje Aksalult! Vahetusest sekkund Glen Kamara tõstab karistusalas palli ristnurga poole, aga Aksalu venitab ennast täies pikkuses välja ning suunab palli korneriks!

Raul Ojassaar: 8087 pealtvaatajat on tänane publikunumber. Suur osa neist soomlased.

Raul Ojassaar: Madal ja terav pall läheb küll kõigist läbi, aga väravavaht Hradecky püüab. Vähemasti löök raami, üritus oli korralik.

Raul Ojassaar: Veel üks karistuslöök Eestile 25-30 meetri pealt. Vassiljev palli taga.

Raul Ojassaar: Kostja Vassiljev põrutab karistuslöögi 30 meetrilt kõrge kaarega üle värava.

Raul Ojassaar: Arajuuri jääb Teniste vastu väga hiljaks ning teenib kollase kaardi. Tundus, et peakohtuniku käsi läks alguses juba tagataskus oleva punase poole, aga kiire arupidamine teiste kohtunikega paistis ta meelt muutvat.

Raul Ojassaar: Eesti teeb kohe teise vahetuse: Rauno Sappinen välja, Ats Purje sisse. Sappinen jäi - nagu eelmistes kohtumistes Anier - nähtamatuks, kuna pall lihtsalt ei jõudnud temani.

Raul Ojassaar: Teises meie alagrupi kohtumises läks Kreeka just Ungari vastu 1:0 juhtima.

Raul Ojassaar: Sander Puri proovib kaugelt - vasaku jalaga - ning virutab mööda. 66 minutit mängitud, väravad endiselt löömata.

Raul Ojassaar: Soome vahetab samuti: kauaoodatud mees Petteri Forsell tuleb suurte ovatsioonide saatel platsile, välja Pyry Soiri. Forsell on Poolas Henrik Ojamaa ja Artur Pika tiimikaaslane ning hoolimata tema heast hoost Poolas jäi ta eelmises koondiseaknas koosseisust sootuks välja, mistõttu soomlased teda pikisilmi ootasid.

Raul Ojassaar: Lutsu sekkumine tähendab seda, et Ojamaa liigub vasakult paremale ning Luts võtab sisse tuttava koha vasakul äärel.

Raul Ojassaar: Eesti esimene vahetus: Siim Luts asendab Sergei Zenjovi.

Raul Ojassaar: Tamme eksimuse järel pääseb löögile Tuominen, ent meie õnneks väravast mööda.

Raul Ojassaar: Zenjov teeb paremal äärel vastaste kaitsjale tõupuhta atškoo ning paneb madala tsenderduse värava alla, kuid Sappinenist pisut mööda. Eesti on teist poolaega korralikult alustanud.

Raul Ojassaar: Henrik Ojamaa võtab soomlaste poolkiire maha ning saab teise eestlasena kollase kaardi. Enne teda sai avapoolajal hoiatada Zenjov.

Raul Ojassaar: Soome saab kontrast tulla kolm kolme vastu, aga Baranovi hea blokk päästab meid ohtlikust olukorrast.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Avapoolaeg lõppenud! Nagu karta oli, siis väravaid löödud pole - aga mõlemal poolel võimalusi leidus. Poolaja keskmine periood oli täielikult soomlaste käes, aga algus ja lõpp pigem meie omad.

Raul Ojassaar: Üks lisaminut avapoolajale.

Raul Ojassaar: Milline olukord Eestile! Paremalt äärelt tulnud tsenderdus blokeeritakse väravavahi poolt karistusalast välja, Kostja Vassiljev ründab seda ideaalse ajastusega pommlöögiga, mis lendab väravavahist mööda... aga põrkab vastu kaitsjat! Oleks see sisse läinud, oleks A. Le Coq Arena saanud vist uue rekordvärava - nii kõva löögiga vaevalt et varem skoori on tehtud...

Raul Ojassaar: Vassiljevi karistuslöök keskjoone juurest leiab küll Joonas Tamme pea, aga tema pikenduse püüab väravavaht lihtsa vaevaga.

Raul Ojassaar: POST! Otse trahvilöögist virutavad soomlased palli vastu posti! Pääsesime - vähemalt seekord. Lööjaks oli Joona Toivio.

Raul Ojassaar: Zenjov teeb meie karistusala nurga juures päris rutaka vea ning Soome saab päris heast kohast trahvilöögi.

Raul Ojassaar: Soomlased üritavad päris palju oma vasakut äärt mööda, aga seni oleme seal nende tulemised kenasti vastu pidanud.

Raul Ojassaar: Tamme hea sööt saadab Ojamaa äärt pidi jooksu ning rünnak lõpeb Puri korraliku pealelöögiga, mis sahistab küljevõrku. Esimene veerandtund, mis meile viimasel ajal tihti saatuslikuks on saanud, on - ptüi-ptüi-ptüi - hästi vastu peetud ning ka rünnakul on loogilisi lahendusi leitud. Sappinen on paraku päris mängust välja jäänud.

Raul Ojassaar: Vassiljev! Kostja saab umbes 25 meetrilt proovida, kuid nõrgema ehk vasaku jalaga sooritatud löök vihiseb paari meetri jagu mööda. Polnud paha šanss - kuulsas Hollandi-mängus lõi ta sarnasest kohast kenasti sisse.

Raul Ojassaar: Vassiljevilt kaval lüke: terav ja madal pall värava eest läbi, kuid imekombel ei saa keegi sellele pihta!

Raul Ojassaar: Sander Puri teenib meie heaks paremal äärel karistuslöögi. Saame veel standardikunsti demonstreerida.

Raul Ojassaar: Joonas Tamm tõrjub hästi Teemu Pukki pealelöögiürituse.

Raul Ojassaar: Robin Lod teeb Ken Kallastele päris "odavalt" ära ning teenib nurgalöögi Soome kasuks.

Raul Ojassaar: Jätkuolukorrast saame meie nurgalöögi. Vassiljevi pall läheb õigesse tsooni, aga seal suudetakse meie mehi piisavalt segada, et pealelöögist suurt asja ei saa.

Raul Ojassaar: Esimene kollane kaart soomlastele juba neljandal minutil - vastaste kapten Tim Sparv võtab keskväljal Kostja Vassiljevi maha ning saab Premier League'i kohtunikult Craig Pawsonilt hoiatuse.

Raul Ojassaar: Soome saab alustuseks kohe standardolukorra kasutada, kuid Mihkel Aksalu tuleb kavala löögiga hästi toime.

Raul Ojassaar: Mäng algas! Eesti koduses sinimustvalges, Soome valge-valge-sinises vormis.

Raul Ojassaar: Hümnide võitlus, võib öelda, jäi küll üsna viiki. Soome tulihingelisi fänne on siin aga kohe kindlasti kohal palju rohkem kui Eesti omi. Meie fännitribüün on ikka piinlikult hõre.

Gunnar Leheste: Soome fännid: miks teil siin nii palav on?

Raul Ojassaar: Soome fännitribüün on igatahes juba päris korralikult mehitatud. Loodetavasti on Eesti fännid veel staadioni kõrval festivalialal, mitte päris kodus... Ilm on igatahes jalgpalli vaatamiseks oktoobri keskpaiga kohta isegi üllatavalt mõnus - 12 kraadi ja tuulevaikne ilm.

Raul Ojassaar: Eesti fännid rullisid tribüünil just sellise plakati lahti. Soome koondise hüüdnimi on "Huuhkajat", mis tähendab eesti keeles öökulle. "Kulli" tähendab aga soome keeles teadupoolest hoopis midagi muud...

Raul Ojassaar: Dmitrijevi keskkaitsesse lükkamine on küll päris paras üllatus. Ilmselt täidab ta suhteliselt samasugust rolli nagu Karol Mets eelmises Soome-mängus: seal oli Mets sisuliselt ikkagi alumine poolkaitsja, paigutudes üldjuhul selgelt teistest keskkaitsjatest väljakul kõrgemale.Sander Puri kasutamine vaat et keskpoolkaitsjana on samuti paras sürpriis.

Madis Kalvet: Poolkaitses on Henrik Ojamaa saanud koha enda soovitud positsioonil ehk ta alustab vasakul äärel. Paremal äärel on Sergei Zenjov ja tavaliselt samuti äärel tegutsev Sander Puri on nihkunud rohkem keskele. Tipuründajana alustab Hollandis heas hoos olnud Rauno Sappinen.

Madis Kalvet: Puhtaid keskkaitsjaid on väljakul kaks: Joonas Tamm ja Nikita Baranov. Skeemi kohaselt on nende vahele paigutatud ka lõhkuv poolkaitsja Artjom Dmitrijev.

Madis Kalvet: Eesti algkoosseis selge!

Madis Kalvet: Eesti ja Soome kaks viimast omavahelist kohtumist on lõppenud soomlaste võiduga. Paremad oldi eelmisel kuul Rahvuste liigas ning ka eelmise aasta novembris peetud maavõistlusmängus. Esimene matš võideti Turus 1:0 ja teine Helsingis 3:0.Omavahelistes mängudes oli Eesti viimati võidukas 2015. aastal, kui Turus alistati põhjanaabrid 2:0.Eestis mängiti omavahel viimati 2012. aastal, kui Tartus Tamme staadionil võitis Soome Balti turniiri matši 2:1.Tallinnas Lilleküla areenil kohtusid kaks naabrit omavahel viimati 2010. aasta 21. mail. Toonases Indrek Zelinski lahkumismängus võttis Eesti 2:0 võidu. Eestlaste väravad lõid toona Andres Oper ja Sander Post. Praegustest koondislastest kuulusid algkoosseisu Gert Kams, Sander Puri ja Konstantin Vassiljev.

Madis Kalvet: Eesti koondise tänane parim mängija viib koju just sellise taiese. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1050666146980982784

Nagu juba mitu päeva räägitud, siis Soome tuleb Eestisse korraliku fänniarmee ja väga tugeva koondisega.