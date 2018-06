BLOGI JA FOTOD | Eesti koondis ei suutnud Balti turniiri võitu kindlustada: iluvärav tõi lätlastele napi võidu

Eesti: Matvei Igonen, Markus Jürgenson (71. Gert Kams), Nikita Baranov (46. Madis Vihmann), Karol Mets, Joonas Tamm, Dmitri Kruglov, Sander Puri, Mattias Käit, Brent Lepistu (46. Ilja Antonov), Sergei Zenjov (71. Henrik Ojamaa), Konstantin Vassiljev.

Balti turniir: Läti - Eesti Raul Ojassaar: Lõpuvile! Eesti saab kirja napi 0:1 kaotuse ning jääb saatust ootama 5. juuni Leedu-Läti mängust. Hoolimata tänasest on meil teoreetiline võimalus Balti turniir võita endiselt olemas, aga olgem ausad, šansid on väikesed. Raul Ojassaar: Kaks lisaminutit. Raul Ojassaar: Eesti on nüüd surve peale saanud. Rünnakule on tormanud ka teine keskkaitsja Vihmann. Raul Ojassaar: Joonas Tamm on nüüd keskkaitsest rünnakule saadetud. Raul Ojassaar: Aega tiksub armutult vähemaks. Täitumas on 85. minut. Raul Ojassaar: Antonov vajutab ohtlikult, ent Vanins tõrjub korneriks! Raul Ojassaar: 75 minutit on mängitud. Kas suudame vastata? Ojamaa on nüüd pisut teravust meie ründemängu toonud küll. Raul Ojassaar: Puri pääseb hästi löögile, aga virutab vasaku jalaga napilt mööda. Hea üritus! Raul Ojassaar: Eesti vastabki agaralt ja teenib mitu nurgalööki. Raul Ojassaar: Eestil kaks vahetust: sisse Kams ja Ojamaa, välja Jürgenson ja Zenjov. Nüüd on vaja vastata. Raul Ojassaar: Nurgalöök mängitakse lühidalt lahti ning karistusala nurgast virutab Janis Ikaunieks palli kaunilt tagumisse ristnurka! Vau! Raul Ojassaar: LÄTI JUHIB! USKUMATU VÄRAV! Raul Ojassaar: Jürgensonilt hea madal tsenderdus, Zenjov jätab selle Vassiljevile, aga keegi lätlastest saab nende jaoks vajalikul hetkel varba vahele! Raul Ojassaar: Ohtlik! Igonen läheb tsenderdust minema lööma, aga ei ulatu pallini korralikult ning järgnevas olukorras on pall meie värava all väga halvasti lahti - aga lõpuks suudetakse löök ikkagi blokeerida. Paar miinuspunkti noorele Igonenile, aga seis püsib 0:0. Raul Ojassaar: Lätlased ähvardavad nüüd natuke rahulikuma perioodi järel pika läbisööduga, kuid Tamm seisab hästi ees. Seejärel teeb Tamm aga nurgalipu juures suhteliselt tarbetu vea. Raul Ojassaar: Puri võtab Metsa suurepärase diagonaali järel palli hästi omaks ning virutab terava nurga alt peale, ent sahistab küljevõrku. Head liigutused nii Metsalt kui Purilt. Raul Ojassaar: Mäng jääb viiki. Sel juhul selgitab võitja Läti ja Leedu mäng 5. juunil. MR: Kui normaalaja lõpuks pole võitjat selgunud, kas siis tuleb lisaaeg ja lõpuks penaltid või jääbki mäng viiki? Raul Ojassaar: Oi-oi kui hea võimalus nüüd Lätile! Janis Ikaunieks saab väga hästi karistusala joonelt löögile, Igonen on võimetu, aga pall veereb väga napilt väravast mööda! Raul Ojassaar: Läti vasakäär saadab ühe liigutusega kolm meie meest kohvile, ent midagi selle järel õnneks ohtlikku korda ei saada. Sellest oleks väga hea foto saanud! Raul Ojassaar: Vassiljev üritab nüüd nurgalöögi järel väga terava nurga alt lööki, ent virutab palli tugevale üle värava. Raul Ojassaar: Zenjovi suurepärane sööt viib Puri kaitseliinist läbi, aga nurk jääb liiga teravaks ning Puri võtab nurgalöögi välja. Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas! Raul Ojassaar: Nüüd tuleb ka Eesti ja teeb kaks vahetust: Baranovi asemele Vihmann, Lepistu asemele Antonov. Raul Ojassaar: Nõnda - lätlased on juba väljas ja teiseks poolajaks valmis, Eesti on veel riietusruumis. Raul Ojassaar: Mida avapoolaja kokkuvõtteks öelda? Tegu oli suhteliselt võrdse mänguga, aga võimalusi oli vähevõitu. Parimateks olukordadeks jäidki kolmveerandtunni lõpus mõlemal pool platsi 20 sekundi jooksul juhtunud olukorrad, kus esmalt tabasid lätlased meie värava latti ning seejärel saatis Käit väravaesiselt palli mööda. Raul Ojassaar: Poolaja lõpetuseks tehakse Zenjovile atškoo, mille järel saadetakse pall ka meie värava alla, ent sealt õnneks löögile ei pääseta. Vaheajavile - seis endiselt 0:0. Raul Ojassaar: Avapoolajale on sümboolne üks minut juurde antud. Raul Ojassaar: Kohe pärast seda oli kontrarünnakust suurepärane võimalus Käidil, aga noor mees saadab Vassiljevi supersöödu üle ja mööda! Raul Ojassaar: Kordusest paistab, et ka Igoneni käsi oli vahel - hea töö! Lööjaks oli Jagodinskis. Raul Ojassaar: LATT! Läti karistuslöögi ajal katab Puri suluseisu ära ning lätlaste pealöök raksatab meie värava põiklatti! Raul Ojassaar: Esimene kaart ka Eestile - selle võtab Dmitri Kruglov. Kui turniiril tekib surnud ring, võib minna ka kollaste kaartide lugemiseks, seetõttu ei olnud see just kõige ideaalsem hetk. Raul Ojassaar: Lepistu tagasisööt läheb nüüd päris lappama ning Läti jaoks on superšanss lähedal, ent Igonen sekkub jalgadega hästi ning klaarib olukorra. Raul Ojassaar: Pikk pall Zenjovile toob Vaninsi väravast päris kaugele välja ning Läti puurilukk korra ka justkui eksib, ent saab siiski palli üle kontrolli tagasi. Raul Ojassaar: Karašausks üritab Metsa ette võtta, aga Eesti mees seisab kaitses suurepäraselt. Hollandi kõrgliiga klass! Raul Ojassaar: Nurgalöök lätlastele, aga Eesti kaitsjad tulevad sellega toime. Raul Ojassaar: Käit sai vahetult enne seda kaugelt proovida, aga väga lootustandev litakas takerdus paraku kaitsjatesse. Pressitribüünilt nägi löögi trajektoori hästi - see oleks ilmselt ilusasti alumisse nurka läinud... Raul Ojassaar: Pool tundi mängitud, väravad endiselt löömata. Igonen tegu nüüd hea tõrje, aga Läti ründaja oli ka selgelt suluseisus. Raul Ojassaar: Jürgenson võtab keskväljal palli, liigub paremalt äärelt karistusala poole ning lätlased lubavad tal kummalisel kombel lõpuks täiesti arvestatava pealelöögini jõuda - 15 meetri pealt tehtud soorituse aga Vanins tõrjub.Kummaline olukord - Jürgenson läks ja läks, aga keegi talle ette ei astunudki! Raul Ojassaar: Mäng on nüüd pisut rahunenud - mitte et see enne väga rabelev oleks olnud, aga tempo on nüüd veidi allapoole tõmmatud. Raul Ojassaar: Šabala sõidab Zenjovile sisse ning kohtuniku taskust välgub Läti mehele esimene kollane kaart. Raul Ojassaar: Kohtunik nüüd aitas meid, vilistades Läti kasuks karistuslöögi. Oleks sealt edu antud, oleks hea võimalus tekkinud! Raul Ojassaar: Pisut ebakindlust mõlemalt tiimilt. Eesti pääses rünnakule, ent Zenjovil jäi kastis pisut otsustavusest puudu. Raul Ojassaar: Läti teenib nurgalöögi, Tamm tegutses eelnevalt pisut ebakindlalt. Raul Ojassaar: Lätlased ähvardavad nüüd läbisööduga, aga Šabala jaoks läheb pall pisut liiga pikaks. Raul Ojassaar: Vassiljev mõtles nüüd Zenjovi hea sööstu järel kauglöögi peale, kuid otsustas siiski lühikese söödu kasuks. Eesti fännitribüün jõudis juba elavneda. Mäng on alanud küllaltki võrdselt, lätlased on pisut rohkem palli hoidnud. Raul Ojassaar: Esimene hea moment Eestile, ent Zenjovi madala tsenderduse järel lähevad Jürgensoni löögiüritused vastu kaitsjaid. Raul Ojassaar: "Eesti surub Läti vastu muru" hüüded pandi juba käima. Lätlaste fännid äratas see ka pisut üles. Raul Ojassaar: Mäng algas! Eesti täna valges, Läti oma tumepunases. Raul Ojassaar: Kui Aivar Pohlak testis hiljuti pommlöögiga A. Le Coq Arena uut ekraani, siis siin virutasid lätlased palle tribüünidele. Raul Ojassaar: Tundub, et oleme ikkagi vennasrahvas: nagu ka Eestis, hakkavad ka siin inimesed alles päris viimasel hetkel kohale jõudma. Väga palju siia aga siiski neid ei tundu jõudvat. Raul Ojassaar: Olgu siin ära toodud ka Läti tänane algrivistus: Raul Ojassaar: Viimased sõjaplaanid... Raul Ojassaar: Meeskonnad on vahepeal juba välja soojendust tegema tulnud ning töö käib. Rahvast ei ole aga küll kuskilt otsast paista. Tribüünidel on praegu vaid mõnisada inimest! Raul Ojassaar: Täpselt nii on. Mõnel aastal on varasemalt osalenud ka Soome, ent mitte tänavu. Timo: Kas ma saan õieti aru, et balti karikas mängib kolm meeskonda ? Eesti, Läti, Leedu ? Raul Ojassaar: Muus osas midagi väga suurt-üllatavat ei ole, kuivõrd tänase eel oli algrivistust päris raske ette ennustada. Ehk on väike üllatus see, et Ilja Antonov on pingil, aga Käit-Lepistu kombot on keskel samuti huvitav jälgida. Paremal äärel alustab Sander Puri, kes teenis kolmapäeval endale hea esitusega kõvasti krediiti juurde. Raul Ojassaar: Algkoosseisust rääkides on olukord täna päris huvitav. Vahelduseks proovitakse Vassiljevit taas tipuründes. See pole sisuliselt mitte kunagi hästi töötanud, aga noh, täna proovime uuesti. Kolmapäeval Leedule ilusa värava löönud Henrik Ojamaa alustab täna pingilt. Raul Ojassaar: Tegu on Riias värskelt renoveeritud ja uuendatud Daugava staadioni esimese mänguga. Tribüünide kohal üürgab Prata Vetra (endine Brainstorm), päike sirab ja meeleolud on head. Loodame tõesti, et Eesti suudab pika Balti turniiri võidupõua täna lõpetada! Raul Ojassaar: Algrivistus on olemas!https://twitter.com/raulojassaar/status/1002910616343007232 Tommy Whooozhy: Eesti vöidab 1:0 vöi 2:0 Raul Ojassaar: Tere ilusat laupäeva pärastlõunat palavast Riiast! Sooja on täna olnud 26 kraadi ning linnapildis tundub küll, et lätlased on teiseks juuniks ennast pruuniks päevitanud. Läti ja Eesti kohtumise alguseni jääb veel natuke üle tunni aja.

Eesti tänane vastane Läti elab üle oma jalgpalliajaloo kõige mustemat perioodi. Värskelt nimetati tiimi uueks juhendajaks soomlane Mixu Paatelainen, kes võttis ohjad üle Läti koondise läbi aegade parimalt juhendajalt, lätlased 2004. aasta EM-finaalturniirile vedanud Aleksandrs Starkovsilt, kelle kolmas katse koondise eesotsas osutus katastroofiks. Viimased sõprusmängud märtsis lõppesid košmaarselt: Fääri saartega ei suudetud enamat 1:1 viigist, tillukesele Gibraltarile osati 0:1 kaotada. Kohtumine Eestiga on Paatelaineni jaoks Läti eesotsas esimene.

Sarnases rütmis on Läti koondis liikunud ka viimastel aastatel üldiselt. Mullu käidi FIFA edetabelis ära oma ajaloo kõige madalamal astmel (148.!), tänaseks on küll pisut kerkitud, ent 139. rida on siiski lätlaste endigi sõnul lausa piinlik. Võrdluseks: Eesti madalhetk saabus FIFA edetabelis kümme aastat tagasi, kui langesime põgusalt 137. kohale.

"Viimastel aastatel ei ole tulemused olnud sellised, mida oleksid mängijad, treenerid, siinne jalgpalliliit ja Läti rahvas oodanud. Meie ülesanne ongi nüüd seda parandada, nii lihtne see ongi," oli Paatelainen kohtumise eel lootusrikas, kuid tõdes, et Eesti näol on tegu äärmiselt keerulise vastasega. "Eesti on Läti jaoks väga raske ülesanne. Eestil on hea meeskond, nad on tugevad nii füüsiliselt kui vaimselt. Mängijad mängivad heades klubides ning nad on pärast Leedu alistamist ka täies enesekindlust. Kui viimaseid aastaid vaadata, siis on Eesti iga hooajaga sammu edasi teinud. Meid ootab ees väga raske mäng."

Eesti koondis on samal ajal oma tavapärase rivistusega võrreldes pisut nõrgendatud: vigastuse ja pika hooaja tõttu jääb kõrvale Ragnar Klavan, koduklubide juurde läksid avamängu järel Henri Anier ja Artjom Dmitrijev. Pisikesed küsimärgid on ka Nikita Baranovi ja Artur Pika tervise kohal.

Balti turniiri võidu kindlustamiseks tuleks Eestil täna Lätit võita, kuid võimalused jäävad alles ka viigi ning isegi minimaalse kaotuse puhul. Leedu ja Läti kohtumine peetakse 5. juunil Vilniuses.

Läti ja Eesti kohtumine algab Riias Daugava staadionil kell 18.00. Delfi Sport on kohapeal ning toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.