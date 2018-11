BLOGI JA FOTOD BUDAPESTIST | D-divisjon ootab: Eesti jalgpallikoondis kaotas Rahvuste liiga ellujäämismängu Ungari vastu 0:2

RAHVUSTE LIIGA: EESTI - UNGARI

Kaspar Ruus: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/kogu-tode-mangust-ungarlased-rippusid-takjatena-kuljes-ja-tampisid-meid-mudaliigasse?id=84333047

Kaspar Ruus: Kohtunik vilistab kohtumise lõppenuks! Ungari võidab 2:0 ning Eesti langeb D-divisjoni.

Kaspar Ruus: Eestil on veel kasutada nurgalöök. Kaitsjad löövad palli puhtaks.

Kaspar Ruus: Eestit ootab paraku ees D-divisjon uues Rahvuste liiga tsüklis.

Kaspar Ruus: Kohtunik annab kohtumisele 4 lisaminutit.

Kaspar Ruus: Ungarlaste kolmas värav oli lähedal. Dzszudzak saab kastis vabalt löögile, ent lööb palli väravast mööda.

Kaspar Ruus: Ungari teeb samuti viimase vahetuse. Laszlo Kleinheisler vahetab välja Zsolt Kalmari.

Gunnar Leheste, Budapest: Purje saab vist küll esimest ja viimast korda elus koondise kaptenipaela kanda. Ilmselt aja kokkuhoiu mõttes ei hakatud paela Aksaluni toimetama.

Kaspar Ruus: 81. minut. Eesti teeb viimase vahetuse. Ats Purje vahetab välja Vassiljevi.

Kaspar Ruus: 80. minut. Eestil on kasutada karistuslöök. Vassiljev saadab palli kasti, mille väravavaht püüab kindlalt.

Kaspar Ruus: 77. minut. Eesti teeb teise vahetuse, Puri tuleb sisse Lutsu asemel.

Kaspar Ruus: 75. minut. Orban jookseb Lutsule valusalt sisse. Luts lonkab, aga saab ilmselt mängu jätkata.

Kaspar Ruus: 72. minut. Dzsudzsak lööb ohtlikult peale, aga rikošetist läheb pall napilt väravast mööda. Ungarlaste nurgalöögist midagi ohtlikku ei tekkinud.

Kaspar Ruus: Aksalu eksib väljajooksuga ja Szalai lööb peaga palli üle väravavahi väravasse.

Kaspar Ruus: 68. minut Kahju! Ungari läheb 2:0 juhtima!

Kaspar Ruus: 64. minut. Kalmar teeb pika soolojooksu, kuid Vihmann ja Tamm peatavad kahe peale mehe hoo. Ungarlane nõuab viga, mida kohtunik ei vilista.

Kaspar Ruus: Antonov saab kollase kaardi, kes ühtlasi teenib minut hiljem ka vastasele kollase kaardi, kui Patkai talle tagant otsa jookseb.

Kaspar Ruus: 30. minutit on jäänud kohtumise lõpuni. Eesti peab mängu uut teravust tooma, kui tahetakse hoida edasipääsulootused elus.

Gunnar Leheste, Budapest: Ojamaa välja. Zenjov vasakule äärele.

Gunnar Leheste, Budapest: Zenjov on valmis mängu sekkuma.

Kaspar Ruus: Eesti on tegemas esimest vahetust. Sergei Zenjov valmistub mängu tulema.

Kaspar Ruus: 54. minut. Teniste saab viimasel hetkel jala vahele ja võtab vahelt ungarlaste ohtliku söödu. Ungari rünnak jätkub.

Kaspar Ruus: Tundub, et meestega midagi tõsisemat ei juhtunud ja mõlemad saavad mängu jätkata.

Kaspar Ruus: 50. minut. Ohtlikult põrkavad kokku Siim Luts ja Kalmar. Mõlemad mehed hoiavad põlvest kinni.

Kaspar Ruus: Anier teeb Kadari vastu vea ja saab kollase kaardi. Kuna Anieril oli juba kollane all, peab mees järgmise kohtumise vahele jätma.

Gunnar Leheste, Budapest: Jälle näide standardolukordade oskuslikust kaitsmisest: Joonas Tamme surutakse küljeaudi ajal värava ees kahe käega õlgadest vastu põrandat, aga viga meelitatakse ikka Eestilt välja, antud juhul Vihmannilt.

Kaspar Ruus: 47. minut. 2:0 oli väga lähedal. Taas saab Orban täiesti vabalt peaga löögile, aga Aksalu teeb suurepärase tõrje.

Kaspar Ruus: Kumbki meeskond vahetusi ei teinud.

Kaspar Ruus: Teine poolaeg on alanud!

Gunnar Leheste, Budapest: Esimese poolaja põhjal ütleks, et hea et niigi hästi läks. Oleksime võinud endale vabalt veel kaks-kolm väravat ehitada.

Kaspar Ruus: Kohtunik vilistab esimese poolaja lõppenuks!

Gunnar Leheste, Budapest: Juba ei-tea-mitmendat-korda kaotame palli lihtsalt selle tõttu, et esimene või teine puude on meestel söötu saades vildakas, pall läheb eest ära ja juba ta punaste valdustes ongi. Pean silmas viimast Lutsu puudet keskväljal, enne kui pall auti läks.

Kaspar Ruus: 43. minut. Aksalu päästab eestlased halvimast! Nagy sai kastis ohtlikult löögile, aga meie mees oli õiges kohas.

Gunnar Leheste, Budapest: Midagi ei tekkinud sellepärast, et Vassiljevi tsenderdus ilmselgelt ebaõnnestus ja Luts ei suutnud palli õigele poole edasi suunata. Tamm spurtis värava alla ilmaasjata.

Kaspar Ruus: 39. minut. Karistuslöögist midagi ohtlikku siiski ei tekkinud.

Kaspar Ruus: 38. minut. Eestil on kasutada karistuslöök. Vassiljev asub palli kasti saatma.

Gunnar Leheste, Budapest: Kovacs üritas Pikalt teist kollast välja meelitada, haarates näost. Reim pidas ungarlasega päris pika sõnavahetuse maha. Kui kohtuniku vilet ei tulnud, lõpetas Kovacs näitlemise ja jooksis oma positsioonile tagasi.

Kaspar Ruus: 35. minut. Ungarlased saadavad taas palli ohtlikult kasti, aga Aksalu püüab söödu.

Gunnar Leheste, Budapest: Ungarlased teevad nurgalöögi ajal meiega seda, mida meie oleksime pidanud tegema avavärava ära hoidmiseks: näitavad väga selgelt kätte, kus on nende territoorium ja kui kaugele meie mehed joosta võivad. Kohtunik küll noomib paar korda, aga kolmandat korda tavaliselt enam ei noomita, vaid lastakse minna.

Kaspar Ruus: 30. minut. Eestil oli kasutada nurgalöök, kuid Ojamaa vastu vilistatakse viga.

Kaspar Ruus: Samal ajal Kreekas toimuval teises alagrupi kohtumises juhib Kreeka Soomet 1:0!

Kaspar Ruus: Kordustest on näha, et pall käib vastu Joonas Tamme kätt.

Kaspar Ruus: 27. minut. Ungari taas ohtlikult ründamas. Ungarlased nõuavad kahel korral penaltit, aga kohtuniku vile vaikib. Ungari on selgelt mängu domineerimas.

Gunnar Leheste, Budapest: Kogu Aksalu-tagune otsatribüün nägi penaltit, mängija ise laiutas abikohtunike suunas käsi. Siit pressitribüünilt tundus aga väga pehme puude. Kiidame otsuse heaks, et ei tulnud!

Kaspar Ruus: 22. minut. Pika jalg käib kõrgelt ja Pikk teenib vea eest Nagy vastu kohtumise esimese kollase kaardi.

Kaspar Ruus: 20. minut. Pikk saadab kõrge tsenderduse kasti. Dibusz püüab palli kindlalt.

Kaspar Ruus: 18. minut. Aksalu annab taas ohtlikus kohas valesöödu, aga õnneks Ungari ei suuda võimalust ära kasutada.

Gunnar Leheste, Budapest: Oi-oi-oi-oi! Me ikka üldse ei õpi! Ungari on meile juba viimased 10 minutit püüdnud selgeks teha, et tagasisöödud Aksalule ei ole hea mõte, sest kohe on press peal. Teist korda lõikasime juba näppu ja tekitasime tühjast kohast Ungarile väravavõimaluse. Õnneks suutis Aksalu jälle ära tõrjuda.

Gunnar Leheste, Budapest: Hea rünnak luhtus seetõttu, et Anier oli mitu meetrit suluseisus. Ometi oli kogu kaitseliin tal nägemisulatuses, kui läbisööt Vassiljevilt tuli.

Kaspar Ruus: 15. minut. Mäng on möödunud vägagi tempokalt. Mõlemad meeskonnad otsivad pidevalt võimalusi ründamiseks, aga ohtlikumad olukorrad on seni olnud Ungaril.

Kaspar Ruus: 11. minut. 2:0 oli lähedal! Aksalu teeb ohtliku valesöödu ja Ungari koondislane pääseb löögile, aga Aksalu jõuab õnneks õigel hetkel palli tõrjuda.

Gunnar Leheste, Budapest: Ungari tahab selgelt eduseisu suurendada. Meeletu kõrge press on peal. Peaaegu oleks see neile teise värava toonud, kui Aksalu poleks õigel hetkel tagasi väravasse jõudnud.

Kaspar Ruus: 9. minut. Vassiljev lööb 20 meetri pealt peale, aga Ungari kaitsja jääb ette. Vassiljev nõuab vastasele kätt, kohtuniku vile vaikib.

Gunnar Leheste, Budapest: Artur Pikk kaotas õhuvõitluses Orbanile, tundus, et isegi meie mehe pea puutus viimasena palli. Aga kindlasti pole Pikk ainsana süüdi. Miks tal nii vabalt joosta ja positsiooni valida lasti?

Kaspar Ruus: Taas on Eesti jäänud mängu alguses kaotusseisu. Eesti keeruline ülesanne muutus veelgi raskemaks.

Kaspar Ruus: Ungari on läinud kohtumist 1:0 juhtima! Nurgalöögist lööb peaga värava Orban.

Gunnar Leheste, Budapest: Esimeste minutitega on Eesti küll väga kenasti palli hoidnud. Vihmanni võimalusest on tohutult kahju, hea löök oli.

Kaspar Ruus: Vihmann sai nurgalöögist peaga ohtlikult löögile, ent Dibusz teeb suurepärase tõrje!

Kaspar Ruus: Ungari väravavahi supertõrje päästab kodumeeskonna kaotusseisust!

Kaspar Ruus: Ungari mängis palli lühidalt lahti ja Adam Nagy saadab lõpuks tsenderduse kasti, ent sööt on selgelt liiga kõrge ja pall lendab auti. Aksalu saab lahtilöögi anda.

Kaspar Ruus: Ungari saab heast kohast karistuslöögi.

Gunnar Leheste, Budapest: Ungari ultrafännide tribüün teeb väga korralikku lärmi. Teisel poolajal peab Aksalu nende ees seisma ja kui tekib vajadus aega viidata, siis... Tema õnn, et ta kohalikku keelt ei mõista.

Kaspar Ruus: Eesti on saanud Ungari poolel palli enda valdusesse ning otsib võimalusi rünnakuks. Ojamaa saadab tsenderduse kasti, kuid pall jäi Anieri jaoks veidi liiga kõrgeks.

Gunnar Leheste, Budapest: Ungarlased vist ei tea, kui pikk nende hümn täpselt on, sest siis, kui fännid juba karjuma hakkasid ja mängijad säbelema, oli mitu head takti veel mängimata.

Kaspar Ruus: Kohtumine on alanud!

Juss: Eesti parim võimalus tiitlivõistlusele saada oleks läbi D-divisjoni. Ei tea, kas mängijad ja treenerid on sellele mõelnud?

Gunnar Leheste, Budapest: Meeskonnad saabuvad väljakule, orkester on valmis hümni mängima.

Kaspar Ruus: Täna on üks UEFA Rahvuste liiga mäng juba peetud. Läti tegi võõrsil Kasahstaniga 1:1 viigi.

Gunnar Leheste, Budapest: Tuletame meelde, mida meil C-liiga konkurentsis püsima jäämiseks vaja läheb: väga suureskoorilist viiki (vähemalt 3:3) või võitu. Seda sellepärast, et võrdsete punktide korral loetaks võõrsil üksteisele löödud väravaid. Kui needki on võrdsed, läheb arvesse üldine väravasaldo, mis meil on hetkel 3:6 ja Ungaril 5:6. Sel juhul peaksime me pühapäeval Kreekas selle saldo tasa tegema või lootma, et Soome on samal ajal Budapestis heas väravahoos.

Gunnar Leheste, Budapest: Eesti fännid on pandud nurgasektorisse, pildil jääb paremast äärest välja.

Gunnar Leheste, Budapest: Publikut on ainult jube hõredalt. Pool tundi enne avavilet ei tõota antud pilt küll tänaseks täismaja.

Gunnar Leheste, Budapest: Mängueelne soojendus on täies hoos. Põhikoosseisumehed soojendavad füsioterapeudi ja kahe abitreeneri juhendamisel, varumehed veeretavad palli omakeskis, Aksalule löövad tsenderdusi ette Poom paremalt ja Meerits vasakult äärelt.

Gunnar Leheste, Budapest: Tänast mängu on vilistama pandud albaanlane Enea Jorgji, kes viimati oli kõrgemal tasemel ametis 25. oktoobril Euroopa liiga mängus Larnaca AEK ja Ludogoretsi vahel. Septembris vilistas ta Rahvuste liiga D-divisjonis Armeenia ja Liechtenseini kohtumist.

Gunnar Leheste, Budapest: Ungari paneb vastu järgmised mehed: Väravas Dibusz, kaitses Barath, Orban, Kadar, Korhut, kaitsvad poolikud A. Nagy, Patkai, poolkaitsjad Kalmar, Kovacs, D. Nagy, tipuründaja Szalai. View this post on Instagram #UNL #HUNEST A post shared by Lara Base (@lara.base.790) on Nov 15, 2018 at 10:31am PST

Gunnar Leheste, Budapest: Eesti tänane algkoosseis teada! Aksalu, Pikk, Tamm, Vihmann, Teniste, Luts, Antonov, Dmitrijev, Vassiljev, Ojamaa, Anier. https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10156674682483815&width=500

Gunnar Leheste, Budapest: Võrdluseks Soccernet.ee eeldatav algrivistus: Aksalu; Teniste, Vihmann, Tamm, Pikk, Luts, Dmitrijev, Antonov, Ojamaa; Vassiljev, Anier.

Gunnar Leheste, Budapest: Veidi enam kui poole tunni pärast saame teada, kui mööda me eeldatava algkoosseisuga panime: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-budapestis-ungari-eesti-eeldatavad-algkoosseisud-molemad-peavad-tegema-mitmeid-vangerdusi?id=84325169

Gunnar Leheste, Budapest: Eesti jalgpalliliidu galerii eilselt treeningult: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156674105818815&type=3&width=500

Gunnar Leheste, Budapest: Eestit tutvustatakse Padari ja Bentoni, mulgipudru, Erki Noole ja laulupeogaTänase mängukava kaanestaarid on eelmises mängus Lillekülas võrku sahistanud Adam Szalai ja Siim Luts. Kavas sees on lühitutvustus ka Eesti kohta, kus lisaks meie kolmele jalgpalli suurkujule Martin Reimile, Andres Operile ja Tarmo Rüütlile on antud väike ülevaade ka teistes Eestile iseloomulikest sümbolitest nagu Padar&Benton, mulgipuder, Erki Nool ja laulupidu. Ungari rahvussümbolitena tuuakse välja kunstnik Zichy Mihaly, multifilmikangelane Gusztav, kreeka-rooma maadluse 1928. aasta olümpiavõitja Lajos Keresztes ja Szigeti muusikafestival.