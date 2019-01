BLOGI | Gert Kams lõi Hõbepalli väärilise värava, Eesti jalgpallikoondis alistas Soome

Eesti peatreeneri Martin Reimi sõnul ei ole meie koondise jaoks selles mängus primaarne tulemus - selle asemel soovitakse rohkem katsetada ja proovida.

"Suurem rõhk on enda mängul, formatsioonil, positsioonidel. Tahame harjutada seda. Nende kahe mängu ülesanne on pigem see, et mängijad, kelle oleme välja valinud, saaksid võimaluse mingil kindlal positsioonil mängimiseks," vahendab Reimi sõnu Soccernet.ee.

Reim avaldas, et Eesti alustab viiemehelise kaitseliiniga, väravas seisab Sergei Lepmets. Kindlasti jääb tänasest matšist eemale pisivigastust raviv Joonas Tamm.

Potentsiaalseid debütante on Eesti koondises kuus: oma esimese mängu võivad täna teha Märten Kuusk, Henrik Pürg, Robert Kirss, Rasmus Peetson, Tristan Koskor ja Markus Poom.

Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.

Eesti koondis:

Väravavahid

Marko Meerits (26.04.1992) – klubita 11/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Lilleström SK (NOR) 2/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – SK Brann (NOR) 68/0

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 53/2

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 27/3

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 13/0

Trevor Elhi (11.04.1993) – Vratsa Botev (BUL) 7/0

Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – Vaasa Palloseura (FIN) 4/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Gliwice Piast (POL) 109/23

Sander Puri (07.05.1988) – Waterford F.C. (IRL) 74/4

Henri Anier (17.12.1990) – klubita 56/12

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – klubita 17/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Kristiansund BK (NOR) 11/0

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 9/2

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Nõmme Kalju FC 0/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Tristan Koskor (28.11.1995) – Tartu JK Tammeka 0/0

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Martin Reim

Soome koondis:

Jesse Joronen (FC Kopenhaagen)

Rasmus Leislahti (Espoo Honka)

Walter Viitala (-)

Nicholas Hämäläinen (Queens Park Rangers)

Kaan Kairinen (HJK)

Robert Ivanov (Espoo Honka)

Juhani Ojala (Häcken)

Tim Sparv (Midtjylland)

Juho Pirttijoki (GIF Sundsvall)

Albin Granlund (Örebro)

Juha Pirinen (Tromsö)

Simon Skrabb (Norrköping)

Rasmus Schuller (Minnesota United)

Lassi Lappalainen (HJK)

Sebastian Dahlström (HJK)

Glen Kamara (Dundee FC)

Robert Taylor (Tromsö)

Joona Toivio (Häcken)

Saku Ylätupa (Amsterdami Ajax)

Jonas Levänen (Espoo Honka)

Eero Markkanen (-)

Rasmus Karjalainen (Kuopio Palloseura)

Tim Väyrynen (Kerkrade Roda)

Peatreener: Markku Kanerva