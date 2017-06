Belgia treener muretseb: mängime väga halval ajal

„Belgia peaks meid võitma kümnel juhul kümnest,” ei salanud Eesti jalgpallikoondise liider Konstantin Vassiljev.

Maailma 98. jalgpalliriik maailma seitsmenda vastu. Realiigade pallurid vs. tippliigade superstaarid, kellest iga algrivitusse kuuluja hind on kõrgem kui vastastel kokku. Kas ja milline on täna õhtul Lilleküla täismaja – ja tõenäoliselt üldse rekordpubliku – ees Eesti võimalus Belgia meisterlikkust ohjeldada? Teades, et eelmine duell veidi üle poole aasta tagasi lõppes 1 : 8 koslepiga.