Belgia poolkaitsja De Bruyne: oleksime pidanud teise värava palju varem lööma

Kuigi Belgia jalgpallikoondis sai küllaltki lihtsa võidu Eesti üle, kinnitasid vastasmeeskonna staarid, et isegi kümnekesi andsid eestlased neile hea lahingu.

Manchester City poolkaitsja Kevin De Bruyne arvates oleks Belgia pidanud lööma rohkem väravaid ja tapma mangu varem: “Kui vastasmeeskond kaotas mängija, siis meie oleksime pidanud tapma mängu ja hoidma palli. Kümnekesi olla on raske ja mängijad peavad palju jooksma, kuid lõpuks saime ihaldatud teise värava.”

Belgia tähe sõnul oli eestlaste mäng ettearvatav: ”Ma arvan, et Eesti mängis täna samamoodi nagu Belgias, kuid seekord olid nad paremad kui toona. Juhtus see, mis me arvasime, et nad mängivad kaitsvalt.”

“Minu meelest oli meil palju võimalusi aga vastaste väravavaht mängis väga hästi ja kogu meeskond oli väga kaitsev, mis tähendas, et neid oli seekord palju raskem lahti murda,” jagus Premier League’i staaril kiitust ka Eesti väravavahile Mihkel Aksalule.

Kaitsja Toby Alderweireldi arvates oli Artjom Dmitrjevile antud punane õiglane: “Ma pean vaatama videost järgi, kuid see tundus juba platsil olles väga mõtlematu viga. Marouane Fellaini, kelle vastu viga tehti, ütles, et see oli väärt punast kaarti.”

Kuigi murukate A. Le Coq Arenal tundus peatvaatajatele vägagi korralik, siis arvas Alderweireld teistmoodi: “Meie kahjuks rääkis täna ka väljakuolukord, mis ei olnud kõige parem ja sobivam jalgpalliks. Ma arvan, et me väärime seda võitu, kuid eestlased ja tingimused tegid selle meile raskeks.”