Belgia peatreener Martinez: teie väravavaht Aksalu oli suurepärane!

Belgia vutikoondise peatreener Roberto Martinez kiitis pärast 2:0 võitu Eesti üle Sinisärkide kaitsemängu, iseäranis väravavaht Mihkel Aksalu tegutsemist.

Martinez jäi rahule kolme punkti ja võiduga, kuid mängupildiga mitte päriselt. "Esiteks tulime siia oma tööd tegema. Saime mängu raskusest aru, nii et selles osas olen rahul, võitsime ja saime kolm punkti. Kas saame veel paremini? Kindlasti," sõnas Martinez.

"Peame Eestit tunnustama - nad kaitsesid väga hästi, aga see on see koht, kus pidime olema kannatlikud. See oli aspekt, millega võime rahule jääda, me ei kaotanud pead."

Martinez kiitis individuaalselt oma meeskonna parimaks valitud Nacer Chadlid ning Eesti poolelt kümme tõrjet teinud Mihkel Aksalut. "Chadli oli meie silmis parim, aga kohtasime Eesti poolel väga head väravavahti - Aksalu tegi suurepärase mängu," kiitis hispaanlane nimepidi.

"Eesti teadis, et neil oli võimalus viimasel kümnel minutil viigistada ning olen rahul, et suutsime seejärel teise värava lüüa."

Romelu Lukaku küllaltki nähtamatuks jäämise kirjutab Martinez Eesti hea mänguplaani kontole. "Nad tegid võrreldes mõne eelmise kohtumisega muudatuse, kus [Karol] Mets liigutati keskkaitsjate vahele ja kohati surusime palli liialt just sinna, seetõttu oli Lukakul raske. See oli tema jaoks raske mäng just Eesti meeskonna asetuse tõttu."