Belgia peatreener mängust Eestiga: kardame kohtumise algust

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez tunnistas, et Eesti 3:0 võit Horvaatia üle annab Sinisärkidele homse mängu eel suurepärase laengu, mistõttu võib belglaste jaoks matši algus raskeks kujuneda.

Sisuliselt kõikide belglaste jaoks tähistab homne mäng pika hooaja lõppu - Tallinnast minnakse otse suvepuhkusele.

"Olen natuke mures selle pärast, et enamik mängijatest on pärast homset puhkusel. Need kolm punkti on äärmiselt olulised. Peame täielikult mängule keskenduma," sõnas hispaanlane mängueelsel pressikonverentsil.

Kui esmaspäeval Tšehhi vastu mängis Belgia kahe ründajaga, siis Eesti vastu sama plaani ei kasutata, andis Martinez mõista. "Minu jaoks on igas sõprusmängus oluline proovida erinevaid süsteeme ja kombinatsioone. Pigem saime Tšehhi vastu mängijate kohta uut informatsiooni teada ning saame seda formatsiooni kasutada, kui olukord seda nõuab."

Märtsikuine 3:0 võit Horvaatia üle annab Eesti koondisele Martineze sõnul emotsionaalselt väga hea vundamendi, mistõttu tuleb belglastel mängu väga hea keskendumisega alustada. "Kardan pisut seda, kuidas me mängu alustame. Võit Horvaatia üle andis Eestile suurepärase laengu ning peame homme väga hästi alustama, et mitte kohtumist käest ära anda."

Enne mängu on huvitaval kombel palju juttu olnud A. Le Coq Arena platsi seisukorrast, mis millegipärast belglastel hambus on. Martinez vihjas muru olukorrale ka pressikonverentsil. "Pärast kohtumist Horvaatiaga oli plats tõesti kehv, aga tean, et siinsed inimesed on väsimatult töötanud, et olukorda parandada," rääkis Martinez. "Hea väljak tuleb kasuks mõlemale tiimile."

Eesti vihm belglasi ei heiduta. "Ilm on ideaalne! Natuke vihma teeb murule head. Siin ei ole liiga niiske, natuke sabinat teebki jalgpallile head. Loodame, et homme natuke sajab, aga mängu ajaks jääb see järele!" naljatas Martinez lõpetuseks.