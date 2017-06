Belgia peatreener alustas virisemisega juba enne Eestisse tulekut

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez asus Lilleküla muruväljaku kvaliteedi üle hädaldama juba enne Eestisse saabumist.

Hispaanlasest treener vaatas Eesti märtsikuist matši Horvaatiaga ning oli tutvunud ka viimastel päevadel areenil tehtud fotodega. Kui ülejäänud osa muruplatsist on suurepärases korras, siis lõunatribüüni ees olev väravaesine vahetati usinate töötajate poolt värskelt välja.

"Nägime mängu Horvaatiaga ning viimaste piltide järgi otsustades pole muru sellest ajast saati väga palju paremaks läinud," sõnas Martinez Belgia meediale. "Nad töötavad selle kallal väga kõvasti, et see valmis saaks. Asi on koguni nii hull, et leppisime kokku, et mängueelsel treeningul peame ühe värava alt eemale hoidma."

Eesti Jalgpalli Liidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul ei ole belglastel virinaks põhjust. "Muru on tegelikult igati korralik. Kui paljud nende mängijad on harjunud Inglismaal maailma parimate murudega mängima, siis sellele jääme tõesti alla, kuid ülejäänud Euroopa mõistes on meil väga korralik väljak. Usun, et näiteks Belgia kõrgliigas mängitakse samasugustel platsidel."

Ühe värava esise murulapi väljavahetamise põhjustasid selle aasta kehvad ilmad ja tihe mängukalender - vahetamise protsess ajastati täpselt FC Flora viimase kodumängu ja Belgia valikmatši eelsesse perioodi. "See osa murust saab kõige vähem päikest, nii et oleme seda sageli pidanud uue katte vastu vahetama," selgitas Uiboleht.

Vaata, kuidas äravahetatud murulappi kasvatati: