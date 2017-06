Belgia koondis teatas staaridest kubiseva koosseisu mänguks Eestiga

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez saatis järgmise nädala mängude eel teisipäeval koondisekutse 27 mängijale. Kohtumisteks Tšehhi ja Eestiga alustavad homme ettevalmistust riigi kõik suuremad staarid.

Kutsutute seas on ka Manchester City keskkaitsja Vincent Kompany, kes oma viimase koondisemängu pidas 2015. aasta 13. oktoobril ning on pärast seda maadelnud erinevate vigastustega. Tema puudumisel on Belgia kaptenipaela kandnud Chelsea ründaja Eden Hazard, kes samuti Tallinnasse on tulemas.

Reedesele treeningule oodatakse 25 mängijat. Laurent Ciman (Montreal Impact) ja Axel Witsel (Quanjian Tianjin) liituvad koondisega pärast nädalavahetuse klubimänge.

Reedel ja pühapäeval treeninb Belgia Tubizes, laupäeval osaletakse Brüsselis rahvustaadionil toimuval perepäeval. Esmaspäeval võõrustab FIFA edetabeli seitsmes koondis Tšehhit, neljapäeval sõidetakse Tallinnasse, kus reedel ootab ees MM-valikmäng Eestiga.

Belgia koondis mänguks Eestiga:

Väravavahid

Koen Casteels (Wolfsburg)

Thibaut Courtois (Chelsea)

Simon Mignolet (Liverpool)

Matz Sels (Newcastle)

Kaitsjad

Toby Alderweireld (Tottenham)

Dedryck Boyata (Celtic)

Laurent Ciman (Montreal)

Vincent Kompany (Manchester City)

Thomas Vermaelen (AS Roma)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Poolkaitsjad

Leander Dendoncker (Anderlecht)

Yannick Carrasco (Madridi Atletico)

Nacer Chadli (West Bromwich)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Marouane Fellaini (Manchester United)

Thomas Foket (KAA Gent)

Thorgan Hazard (Mönchengladbach)

Radja Nainggolan (AS Roma)

Youri Tielemans (AS Monaco)

Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

Ründajad

Michy Baltshuayi (Chelsea)

Christian Bentele (Crystal Palace)

Eden Hazard (Chelsea)

Romelu Lukaku (Everton)

Dries Mertens (Napoli)

Kevin Mirallas (Everton)

Divock Origi (Liverpool)