Belgia kaitsja sai esmaspäevase võidumängu järel halva üllatuse

Belgia jalgpallikoondise esmaspäevane kohtumine Tšehhiga möödus paraja segaduse kiuste - kuigi kohtumine vastas igati FIFA nõuetele, ei lähe belglaste 2:1 võidumäng ametlikesse annaalidesse kirja.

Jandi algpõhjus oli selles, et Tšehhi koondis ei tahtnud tegelikult esialgu mängida üldse belglastega, vaid ühe tunduvalt väiksema kaliibriga tiimiga. Kui see kohtumine aga ära jäi, otsiti viimasel hetkel uus vastane, kelleks sai just Belgia. Tšehhid soovisid ametliku mängu asemel korraldada sisuliselt treeningmatši, kus oleksid mõlemal poolajal pallinud täiesti erineva koosseisuga, kuid FIFA nõuete kohaselt võib ametlikus sõprusmängus maksimaalselt teha kuus vahetust.

Belglased olid sellise palvega päri ning olid mängupäeval valmis ka ise rohkem vahetusi tegema, kuid paar tundi enne mängu selgitas matši neljas kohtunik meeskondadele, et kui nad kuuest vahetusest rohkem lubavad, võib vilemeestel endil pahandusi tekkida. Seetõttu lepitigi kokku, et seekord piirdutakse siiski kuue vahetusega.

Kuna esialgne plaan nägi ette rohkem vahetusi, ei olnud mängu korraldajad kohtumisest ka FIFA-le ametlikult teatanud ning mõne tunni jooksul oleks vastava paberitöö täitmine võimatu olnud - seetõttu jäigi matš ametlikku kirja lisamata ning tegu oli mitteametliku sõpruskohtumisega. Seetõttu ei mõjuta see FIFA edetabelit, samuti jäid osalenud mängijatel statistikasse saamata koondisemängud ja -väravad.

Mängijad ja treenerid said olukorras aimu alles lõpuvile järel ajakirjanike käest. Kõige pettunum oli Jan Vertonghen, kellel on sihikul Belgia rekordinternatsionaaliks saamine: Tottenhami kaitsjal on praegu kirjas 89 matši, tippmarki hoiab enda käes 96 kohtumisega kaheksakümnendate täht Jan Ceulemans.

"Ma loodan väga, et see mäng loetakse ära - vastasel juhul lähen ja haaran jalgpalliliidus kellegi kõrist," naljatas 30-aastane Vertonghen. "Mida lähemale ma sellele rekordile jõuan, seda rohkem selle peale mõtlen. Praegu tahaksin ma juba, et ka iga treening arvesse läheks! Kui selgus, et kohtumist Tšehhiga ei arvestata, said tiimikaaslased minu kallal kõvasti lõõpida."

Eelmisel aastal enne EM-finaalturniiri pidid belglased sealjuures kogema sarnast juhtumit, kus 5:0 võidumäng Luksemburgi üle nende endi apsu tõttu ametlikult arvesse ei läinud - toona tegi peatreener Marc Wilmots lubatud kuue asemel seitse vahetust ning Romelu Lukaku kübaratrikk jäi seetõttu mitteametlikuks.