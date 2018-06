Beglarišvili on kursil, et sügiseks Eesti pass kätte saada

Tallinna Flora grusiinist poolkaitsja Zakaria Beglarišvili plaanid ei ole muutunud. Sügiseks loodab ta Eesti kodakondsuse omandada, vahendas Soccernet.

Tänavu Premium liigas poole hooajaga 16 väravat löönud ja parimana 15 resultatiivset söötu andnud Beglarišvili avaldas Eesti kodakondsuse võtmise plaani eelmisel aastal. Nüüd kinnitas ta varasemast puhtamas eesti keeles, et tahe on endiselt olemas.

"Õpin praegu veel. Just kaks nädalat tagasi alustasin õpetaja juures ja siis tahan eksamid teha augusti lõpus, maksimum septembris. Tahaks sügisel [kodakondsuse] kätte saada ja siis vaatab. Kui tuleb võimalus, siis ..." muigas Beglarišvili lootusrikkalt, vihjates koondisele.

Praeguse vormi pealt on raske näha, miks ei peaks 28-aastane poolkaitsja Eesti koondise valikusse mahtuma. Ka peatreener Martin Reim on varasemalt öelnud, et Beglarišvili mängijatüüp on selline, mida eestlaste seast naljalt ei leia.

Eestisse saabus grusiin esimest korda juba 2009. aastal, kuid lahkus neli aastat hiljem tütre sünni tõttu. Peagi naasis Beglarišvili aga Eestisse ja on ennast siin koos perega sisse seadnud. 2015. aastal jooksis ta maavõistlusmängus platsile ka Gruusia koondise eest, kui Tallinnas sinisärkidele kaotati.