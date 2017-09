BATE-ga lepingu lõpetanud Artur Pikk: usun, et leian uue klubi enne järgmist üleminekuteperioodi

Eesti jalgpallikoondise paremkaitsja Artur Pikk on lootusrikas, et tal õnnestub pärast Borissovi BATE-ga lepingu lõpetamist uus klubi leida enne talvist üleminekuteperioodi.

Valgevene jalgpallihiid teatas eile õhtul sotsiaalmeedias, et leping Pikaga on lõpetatud ning Eesti koondislasest sai vabaagent. Mängija sõnul tuli pakkumine kontraht üles öelda klubi poolt, kuid Pikk oli asjade sellise käiguga samuti päri.

"Kuna ma seal mänguaega enam ei saanud, oli mõistlik leping lõpetada," ütles Pikk Delfile ja Eesti Päevalehele.

Enamus Euroopa liigades sulgus üleminekuteaken 31. augustil, mistõttu võib Pikal enne 1. jaanuari uue tööandja leidmine keeruliseks osutuda. "Usun, et saan enne järgmist üleminekuteperioodi uue klubiga liituda, sest katkestasin lepingu 30. augustil," lisas Pikk siiski.

Hetkel välismaal viibiv Pikk ei tea veel, kuidas ennast klubiotsingute ajal vormis hoiab ning kas ta liitub mõne Eesti klubi treeningutega. Loogiline valik oleks mehe endine koduklubi FC Levadia. "Praegu ei tea. Paari päeva pärast jõuan Tallinnasse, siis näeb, mis saab," sõnas ta.

3. septembril pärast Eesti - Küprose MM-valikmängu avaldas Pikk, et viibis viimasel hetkel koondisekutset saades testimisel Inglismaa kolmanda liiga klubi Fleetwood Townis. Rohkem Pikk enda sõnul viimasel ajal testimas pole käinud. Ta loodab, et Fleetwood on tema teenetest endiselt huvitatud, kuid arusaadavalt võiks Pikk tasemelt kuuluda pigem mõne Euroopa kõrgliiga meeskonda.

Pika agent Dmitri Vinokurov kinnitas Delfile, et leping BATE-ga lõpetati vastastikusel kokkuleppel. "Otsime hetkel uusi võimalusi," jäi palluri esindaja hetkel napisõnaliseks.