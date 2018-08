Barcelonas mängiv Eesti jalgpallikoondislane pallib Meistrite liigas edasipääsule

Avamängus Slovakkia klubi Bratislava Slovani 2:0 alistanud Barcelona tegi nüüd sloveenide Olimpija vastu sotid selgeks teisel poolajal - kui Trutsiga mängitud esimesed 45 minutit lõppesid 0:0, siis teiseks poolajaks vahetati eestlanna välja ja teeniti 6:0 võit, kirjutab Soccernet.ee.

Kahe mängu järel on Barcelona väravate vahega 8:0 alagrupis esikohal ja mängib esmaspäeval võidule, kui vastaseks on eestlastele Balti liigast tuttav Minski naiskond. Nende väravate vahe on otsustava mängu eel 7:0 ehk Barcelonale piisab ka viigist.

Järgmisesse ringi pääsevad valikgruppide võitjad ning lisaks ka kümne grupi peale kokku kaks parimat teise koha omanikku.