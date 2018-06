Ats Purje: värava üle on hea meel, kuid päris palju praaki tuli ka sisse

Eesti - Maroko maavõistlusmängus võõrustajate ainsa värava löönud Ats Purje tunnistas, et tahtmine ennast tõestada oli suur.

"Väravat on alati hea lüüa. Selle üle on hea meel. Tahtmist oli nii palju, et päris palju praaki tuli ka sisse," lausus Purje pärast 1:3 kaotust.

Purje sekkus mängu vahetusest, kui Maroko juhtis juba 2:0. "Ründaval mängijal on sellises olukorras parem mängu tulla. Pingevabamas õhkkonnas tulevad mõned asjad paremini välja," sõnas ta.

"Üritasime esimesel poolajal kaitsta nii palju kui võimalik. Teadsime, et nad ründavad päris paljude meestega ja tahtsime taga asjad korras hoida. Langesime nii sügavale ära, et ei suutnud ise rünnakule minna. Ainult [Henri] Anier jäi ette, aga sellest ei piisanud," jätkas Purje mängu iseloomustamisega. "Teisel poolajal võtsime nad kõrgemalt kinni ja olime palliga enesekindlamad."

Milliseks võib Purje roll kujuneda pärast suve, mil algavad juba otsustavamad mängud UEFA Rahvuste Liigas, ei tahtnud ta ennustada: "Ei oska öelda, mis roll mul on või saab olema. Vaatame sügisel, mis seis on. Olen vahepeal nii palju eemal olnud. Kõik esitused pole olnud stabiilsed. Lisaks pole koduklubis väga hiilgav hooaeg olnud."