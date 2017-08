Artur Pikk saab mängida Arsenali vastu?

BATE loositi kokku tugevasse alagruppi: nimelt tuleb Valgevene tšempionil rinda pistma hakata Arsenali, Kölni ja Belgradi Crvena zvezdaga.

Viimasel ajal pole Pikk aga paraku BATE eest mängida saanud ning Eesti koondise peatreener Martin Reim jättis 24-aastase vasakkaitsja eemale ka eelseisvatest koondisematšidest Kreeka ja Küprosega.

Euroopa liiga alagrupid:

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League Group Stage draw!

Most competitive group? #UELdraw pic.twitter.com/m04avCzQ5B

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 25, 2017