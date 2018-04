Artur Pikk lõi Slovakkias ülitähtsa värava

Eesti jalgpallikoondislase Artur Pika jaoks oli teisipäev hea päev: tema koduklubi Ružomberok sai Slovakkia karikavõistluste poolfinaali avamängus tugeva Žilina üle 2:1 võidu, kusjuures Pikk ise sai ka jala valgeks!

Tugevad vastased läksid kohtumist 13. minutil juhtima, ent Pikk suutis mängu neli minutit hiljem viigistada. 2:1 võiduvärava lõi Ružomberok teisel poolajal.

Edasi karikafinaali pääseb kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond.

Võib arvata, et Pika aktsiad kerkisid Ružomberokis senisest veelgi kõrgemale, sest tegu on klubi jaoks ülimalt olulise vastasseisuga. "Karika poolfinaalid on meie jaoks väga tähtsad. Treener ka rõhutab meile, et see on väga oluline," rääkis Pikk eelmisel nädalal koondiselaagris.