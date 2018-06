Artur Pikk asub uut klubi otsima

Slovakkia kõrgliigaklubi Ružomberok ei soovi Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Artur Pika lepingut pikendada.

Lisaks Pikale lahkub klubist näiteks ka peatreener Norbert Hrncar, teatab veebileht profutbal.sk.

Eelmisel sügisel lahkus Pikk poolte kokkuleppel Valgevene tippklubist Barõssavi BATE-st ning lühikese vabaagendiaja järel liitus Slovakkia keskmiku Ružomberokiga.

"Mind võeti seal hästi vastu, kõik oli korras, tegin kohe viis-kuus mängu ja tuli talvepaus. Sain rahulikult meeskonnaga valmistuda ja treeneriga rohkem rääkida, et mida ta minult ootab ja tahab," rääkis Pikk märtsikuise koondisepausi ajal, tõdedes, et on eluga Slovakkias rahul.

"Liiga on väga tugev - isegi, kui mängid viimase meeskonnaga, siis ei tohi üldse alahinnata. Vahel ei saa isegi aru, kes on viimane ja kes esimene. Mõne tipuga on vahel isegi lihtsam mängida kui tagumise poole tiimiga, kes tahab ennast tõestada."

Pikk arvas toona, et klubi pikendab temaga lepingut, kui meeskond võidab Slovakkia karika, ent paraku saadi finaalis kaotus.

25-aastase Pika arvele jäi Ružomberoki ridades 17 liigamängu. Ainsa värava klubi ridades lõi ta karikasarja poolfinaalis.