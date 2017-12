Arno Pijpers: on jabur väita, et Eesti jalgpall ei arene

Arno Pijpers on Eesti jalgpallisõpradele ammugi tuttav nimi. Tänavu FC Floraga neljandat korda Eesti meistriks tulnud juhendaja sõnul areneb Maarjamaa vutt õiges suunas. Kuigi tänavuse tšempioni loots ei taha tuleviku kohta veel kindlaid veksleid välja käia, meeldib talle Eestis ja ehk näeme teda ka järgmistel hooaegadel siin.

Üks voor enne Premium liiga lõpplahendust kindlustas Flora meeskond tänavuse Eesti meistritiitli, mille järel sai Arno Pijpers (58) pähe mütsi, kus oli kirjas #4. Sellega viidati kogenud treeneri neljandale meistritrofeele, mis ta rohevalgetega võitnud on, sest lisaks 2017. aasta triumfile tuldi meistriks ka aastatel 2001-2003. Seekordse tiitli puhul ütleb Pijpers, et eks see on samamoodi eriline nagu kõik tema senised karikad, kuid veidike teistmoodi oli terve tänavune hooaeg Eestis.

"See oli erilisem aasta selle poolest, et ma olen nüüd üle 50 aasta vana," selgitas Pijpers. "Varem Eestis olles olin vähem kogenud ja imestasin mitme asja puhul. Nüüdseks olen vanem ja neidsamu asju nähes ma enam ei üllatu, vaid võtangi neid kogemusena."

Lõppevale aastale tagasi vaadates nentis Flora peatreener, et tal oli hooaja jooksul üks tõeliselt stressirohke ja keeruline periood: augustikuu lõpp ja septembri algus. Just siis mängisid koondisemänge nii meeste A-koondis, U21 kui ka U19 rahvusmeeskond ehk Pijpersi sõnul oli "75% mu mängijatest nende kohtumistega hõivatud".

Nii juhtuski, et vahemikus 22. augustist kuni 12. septembrini pidi Flora neljast peetud mängust võtma kahel korral vastu kaotuse: ühe FCI Tallinnalt (2 : 4) ja ühe Nõmme Kaljult (0 : 4). Samas rõhutab Pijpers, et samal perioodil peeti veel kaks mängu samade vastastega ning need suudeti võita, kui Kaljust oldi paremad 1 : 0 ja tiitlikaitsjast 3 : 0.

"Fakt, et me kaks mängu kaotasime, ei olnudki nii tähtis kui see, et me suutsime kaks mängu ka võita," meenutas Pijpers.. "Sellel hetkel oli oluline mitte rohkem punkte kaotada ning kuigi see oli väga stressirohke aeg, suutsime sellest välja tulla."

Üldiselt oma aastale tagasi vaadates tunnistas kogenud treener, et ta näitas kaht erinevat treenerikäekirja. Hooaega alustas ta karmimalt ning üks Flora mängijatest tunnistas tiitlivõidu järel, et mehed olid omavahel arutanud, miks Pijpers oma mängujoonistes ja treeningutel nii range on. Kui korralik distsipliin aga kätte saadi ja mängijad hakkasid oma juhendaja sõnul näitama seda, mida ta neilt ootas, võttis Pijpers veidi vabama suhtumise, sest tema sõnul on oluline, et kõikidel mängijatel oleks nii tiimitunnetus kui ka individuaalselt hea.

Lisaks aastale Floras viskas Eesti jalgpalliga hästi tuttav juhendaja pilgu ka meie jalgpalli arengule ja nentis, et rohkem kui 15 aastaga on astutud suuri samme.

"Mõnikord kuulen, kuidas öeldakse, et Eesti jalgpall on samal tasemel nagu kümme aastat tagasi," rääkis Pijpers. "See on jaburus! Eesti jalgpall on praegu palju parem kui 2000. aastatel."

Tema sõnul on arenenud nii mängupaikade tingimused, kohtunikud kui ka treenerid. Just treenerite puhul on Pijpersil endal suur roll mängida, sest aastate jooksul on ta Eestis koolitanud mitut Pro litsentsiga juhendajat: "On väga tähtis, et treenerid areneksid, sest selle kaudu arendatakse ka mängijaid."

Mida arvab Eestis juba aastaid mängijaid ja treenereid arendanud mees aga oma tulevikust siin? Kas näeme Pijpersit ka järgmisel hooajal Flora treeneripingil?

"Ütlesin juba lõppeva hooaja alguses, et mulle on personaalne keskkond väga tähtis," selgitas Pijpers, et kodusesse Hollandisse tõmbab teda mitu erinevat faktorit. "Treeneritöö on ikkagi töö, mida tehakse 24 tundi ööpäevas, sest vahel ärkad öösel üles ja hakkad sellele mõtlema. Kui tunnen, et mul on Hollandis liiga palju tegemisi ning ma ei suuda siin endast 100% anda, siis ma ei tee seda," andis Flora loots lõpetuseks mõista, et kõik otsad on veel lahtised.