Koduse jalgpallihooaja avamängus ehk heitluses superkarikale Infonetilt koguni 0:5 kaotuse vastu võtnud FC Flora peatreener Arno Pijpers nägi juhtunu peapõhjusena meeskonna noorust.

Sportland Arenal tehti täna väikestviisi ajalugu. Mitte üheski senises 22-st superkarikafinaalist ei ole meistriliiga klubi nii raju keretäit saanud kui Flora täna. Kahe aasta eest sakutas Levadia Santost täpselt sama skooriga, ent Tartu klubi kuulus esiliigasse.

"Olime paljudes elementides lubamatult naiivsed. Mõnikord kajastub see näiteks ka mängu liigses avamises. Infonet karistas meid äärmiselt efektiivselt," kahetses ja tunnustas 13 aastase pausi järel Flora treeneripingile naasnud Arno Pijpers.

Kui Infonet sai kasutada sisuliselt põhirivistust, siis Flora read olid märksa hõredamad. Näiteks tagumist viisikut - väravavaht ja kaitseliin - tuleb nimetada äärmiselt eksperimentaalseks.

Tugevad ja terved Eesti poisid

"Meie kaitseliini keskmine vanus oli vahest umbes 19-20 aastat, palju suuremad polnud numbrid ka üleval pool. Oleme arvestanud, et noorusest tingituna võtab õige kokkumängu ja rütmi leidmine aega. Aga kõik see saab juhtuda ainult mängides. Seega: trofeed on meile tähtsad, aga täpselt samuti tuleb öelda kogemuste andmise kohta," kõlas hollandlase mõttekäik.

Näiteks vilunumatele Joonas Tammele ja Zakaria Beglarišvili eelistas Pijpers täna vastavalt Marco Lukkat (20) ja homme 18. sünnipäeva tähistanud Markus Poomi.

"Tamm jäi pingile, sest kannab järgmisel nädalavahetusel esimeses liigakohtumises Levadia vastu mängukeeldu. Tahtsin anda Lukkale võimaluse," selgitas Pijpers. "Markus täitis püstitatud ülesanded, aga peab samuti arvestama, et on veel äärmiselt noor mängija."

Flora värske kapten Brent Lepistu aga hüppas (koos meeskonnaga) lati alt läbi ka isiklikus plaanis - tema kahest veast sündis näiteks Infoneti avavärav. "Brenti kohustus on mängu kontrollida. Jah, ta ei saanud täna rahuldavalt hakkama."

Pijpersi resümee kõlas: "Saime suure kaotuse ning liigas ootavad kohe ees mängud Levadia ja Kaljuga. See on realism, millele peame otsa vaatama. Selge see, et peame kiiresti tegutsemist parandama. Räägime vajakajäämistest, aga olen kindel, et meie meeskond koosneb tugevatest ja tervetest Eesti poistest, kes suudavad selle löögi ületada."