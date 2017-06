Arno Pijpers avaldas, kes on tema meelest parim kaitsja Eestis

Nõmme Kalju üle saadud 2:0 võidu järel oli FC Flora peatreener Arno Pijpers ülimalt rahul oma meeskonna organiseeritud ja targa tegutsemisega.

Eriliselt soovis hollandlane välja tuua keskkaitsja Joonas Tamme esituse. "Kui peaksin kedagi eriliselt kiitma, oleks see Joonas Tamm, kes on minu meelest hetkel parim kaitsja Eestis! Ta oli tõesti nagu mõne suure Euroopa klubi mängija. Täiesti tõsiselt! Minu meelest ei kaotanud ta ühtegi kahevõitlust ning oli palliga väga kindel."

Keskkaitsjate suurepärast tööd nautis ka Kalju vastu mõlema värava autoriks märgitud Rauno Sappinen.

"Tundus, et neil said täna mingil hetkel ideed otsa. Kui meil on keskkaitses Joonas Tamm ja Madis Vihmann, siis pikki palle pole mõtet mängida!"

Mängu võtmeks oli noore tormaja sõnul florakate suurepärane valmisolek. "Otsustavus ja realiseerimine. Olime taktikaliselt tugevamad, teadsime, mida ma teeme ja uskusime sellesse."

Flora taktika üheks osaks oli initsiatiivi Kaljule loovutamine ja vasturünnakutele lootmine. Nõmmekate kaitsja Karl Mööli sõnul oleks tema klubi pidanud seda paremini ära kasutama. "Meile anti ruumi, et mängu üles ehitada. Mõned rünnakud tulid välja, aga päris palju läks ka aia taha. Oleksime pidanud paremini hakkama saama," tõdes Mööl.

Kalju läheb jaanipäevale vastu, jäädes liidrist Florast maha juba 11 punktiga. "Seda on palju. Samas on veel mänge tulemas, kus on võimalik järgi tulla. Ehk ei püsi ka Flora sada protsenti fookuses ja kaotab punkte. Aga eks me selle endale raskeks tegime."