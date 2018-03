Armeenia koondis saadab Eesti vastu Mkhitarjani

Foto: TONY O BRIEN, Action Images via Reuters/Scanpix

Juba järgmise nädala laupäeval, 24. märtsil Jerevanis Eesti jalgpallikoondisega kohtuva Armeenia koondise ridadest võib leida nii nende suurima staari Henrikh Mkhitarjani kui ka omapärase argentiinlase Norberto Briasco.

Armeenia koondise peatreener Artur Petrosjan andis esialgu teada 13 koondisesse kutsutud nime, kes pallivad väljaspool Armeeniat. Kõige tuntuma nimena on selles listis endine Dortmundi Borussia ja Manchester Unitedi ning praegune Arsenali ründav poolkaitsja Henrikh Mkhitarjan.

Huvitava täiendusena on esimest korda Armeenia ridades Argentina passiga Norberto Briasco, kes on sündinud ja üles kasvanud Lõuna-Ameerikas, ent kuna üks tema vanematest on armeenlane, ongi tal võimalus hoopis Armeeniat esindada.