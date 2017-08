Andres Oper vahetas Inglismaal klubi

Eesti koondise abitreener, endine tippründaja Andres Oper asus tööle Inglismaa klubi Bury FC U16 võistkonna juhendajana. Seni oli Oper sarnases ametis Accrington Stanley klubis.

Uus tööandja Bury FC on pika ajalooga: 1885. aastal asutatud klubi võitis möödunud sajandi alguses kahel korral Inglismaa karika, praegu kuulub esindusmeeskond Inglismaa League One'i ehk tugevuselt kolmandale tasemele, kirjutab jalgpall.ee.

"Bury FC on professionaalne klubi, kellel on head treeningtingimused ja tasemel treenerite tiim. Töö Inglismaal pakub võimalust treenerina õppida ja areneda. Jätkan Eesti meeste koondise ja noortekoondistega tööd, just siin valdkonnas on koormust üha juurde tulnud ja see on väga positiivne, sest töö meie oma noortega on mulle oluline," lausus Oper.