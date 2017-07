Andres Oper tõmbab Eesti liigas taas putsad jalga

Eesti jalgpallikoondise ajaloo edukaim väravakütt Andres Oper anti üles Eesti tugevuselt kolmandal liigatasandil Esiliiga B-s pallivasse Viimsi JK-sse.

Sinisärkide eest 38 väravat löönud Oper selgitas, et tal on suvel Eestis rohkem tegemist ja seetõttu otsiski endale mängupaika. Oper avaldas lootust, et ta jalg on endiselt terav ja ühisest ettevõtmisest on kasu nii meeskonnale kui talle endale, kirjutab Soccernet.ee.

Kui palju Oper praegu Esiliiga B tabelis eelviimasel positsioonil asuvat Viimsit üldse aidata saab? "Ainult nii palju, kui Eestis viibin ja kui palju töö kõrvalt kannatab. Elukoht on mul ikkagi Inglismaal, aga täna lähen ma trenni!"

Esiliiga B-s üheksandat ehk eelviimast kohta hoidev Viimsi peab järgmise kohtumise laupäeval kodus Sillamäe Kalevi U21 vastu.

Viimsi JK üheks eestvedajaks on Eesti koondise peatreener Martin Reim.