Andres Oper Klavani vähesest mänguajast: Ragnari stiil pole hakata klubi vahetama

Pärast seda, kui Ragnar Klavan aasta esimesel päeval Burnley võrku võiduvärava lõi, on ta Liverpooli eest platsile saanud vaid ühes kohtumises ning sedagi üksikuteks minutiteks. Eesti koondise abitreeneri Andres Operi sõnul hakkaksid paljud selles olukorras uut klubi otsima, ent see polevat Klavani stiil.

Õhtulehele antud intervjuus sõnas Oper, et tema usub, et Klavan ei torma kiirelt uut mängupaika otsima. "Järgmisel hetkel võid jälle põhimees olla - pead ei tohi norgu lasta. Ragnar on väga professionaalne mängija ja teab, mida teha," rääkis Oper.

"Küll tema võimalus jälle tuleb. Tean paljusid, kes ütleks, et nad pole olukorraga rahul ja hakkaks klubi vahetama. See pole Ragnari stiil."

Loe refereeritud artikli täisteksti Õhtulehest!