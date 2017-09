Andrei Kalimullin tegi Premium liigas ajalugu

FCI Tallinna kaptenist Andrei Kalimullinist sai eilse 6:1 võidumänguga Paide Linnameeskonna üle Premium liigas enim matše pidanud jalgpallur.

39-aastase Kallimullini jaoks oli tegemist juba 516. mänguga Eesti kõrgliigas. Senine rekord (515) kuulus Narva Transi endisele mängumehele Stanislav Kittole.

„Kindlasti on sellise isikliku rekordi püstitamine meeldiv. Väga palju mõtteid on peas seoses selle saavutusega, ent tahaks rõhutada, et jalgpall on eelkõige meeskonnamäng, seega isiklikest saavutustest rohkem huvitab mind ikka meie tänane ja iga järgmine mäng," sõnas Kalimullin Infoneti koduleheküljel.