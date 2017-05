Andreas Raudsepp: väga magusad kolm punkti otsese konkurendi vastu

FC Levadia poolkaitsja Andreas Raudsepp tundis nagu ülejäänud meeskondki Nõmme Kalju vastu saadud 2:1 võidu üle ülimat rahulolu.

"Väga magusad kolm punkti otsese konkurendi vastu. Oli raske mäng ja palju võitlust, aga jälle kulgesid asjad meile soodsalt," rõõmustas kogu kohtumise kaasa teinud Raudsepp.

"2:0 eduseisust hakkasid nad muidugi suruma ja veel rohkem pikka palli ette mängima, aga lõpp hea, kõik hea."

Levadia on 11 mängust kogunud 9 võitu ja 2 viiki ning püsib sel hooajal kaotuseta. "Hooajaeelsetes sõprusmängudes me ka ei kaotanud," märkis Raudsepp. "Tulemustega võib rahule jääda, aga asju mille kallal töötada, on veel küllalt. Näiteks eduseisus mängimine. Kõikides mängudes, mis on Flora ja Kaljuga 1:1 jäänud, oleme eduseisu käest andnud. Peaksime kindlamalt mängima, et ka need 1:0 võidud ära võtta. Mängu tapmises ja rahustamises tuleks juurde panna."

Levadia peatreener Igor Prins sõnas samuti, et päris kõigega ei saa veel rahule jääda. Näiteks tundus talle, et enamus õhuvõitlusi võitis täna siiski Kalju. "Teada oli, et pallid üle pea hakkavad lendama ja nendega tuleb võidu kõrgust hüpata. Lõpuminutitel oli pall kogu aeg õhus ja meie kastis. Aga usun, et suutsime nad paremini kinni võtta, kui eelmises 1:1 viigiga lõppenud mängus. Võime võiduga rahule jääda, aga parandamist ja mänge on veel küllaga. Kõik on veel ees," ütles Prins.

Svjatoslav Jakovlevi avaväravale resultatiivse söödu andnud Rimo Hunt: "Kalju mängijad tegid halva puute. Lugesin olukorra ära ja jõudsin esimesena pallini. Nägin, et paarilne jookseb tsooni, sain õigel ajal ära lükatud. Olin ka ise valmis teise palli peale minema, aga tal õnnestus ilusti väravavahist mööda lüüa. Väga magus ja oluline võit."